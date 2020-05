Te traemos 5 películas y series steampunk básicas que no pueden faltar en tu repertorio. Si apenas estás buscando algo de información acerca de éste fascinante género, o nunca antes lo habías escuchado (o visto); estas recomendaciones pueden darte una idea.

El steampunk surge de un género literario por allá de los años 70’s, se fue moldeando, volviendo cada vez más fuerte y sólido con un nombre específico hasta el año 1987. Y es justamente que se le atribuye la creación de dicho término al autor de ciencia ficción K.W. Jeter, al describir sus propias obras literarias. Que eran novelas de fantasía victorianas como Morlock Night and Infernal Devices, Tim Powers (The Anubis Gates) y James Blaylock (Homunculus).

Seguramente ya has visto varias películas del género y no lo sabías, algunos ejemplos son: Atlantis, Van Helsing, El Palneta del Tesoro, Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino , El Castillo en el Cielo, entre muchas otras.

CITY OF THE LOST CHILDREN (LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS, 1995)

La Ciudad de los Niños Perdidos o City of The Lost Children es una película francesa, dirigida por Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet, escrita por Jeunet and Gilles Adrien, and protagonizada por Ron Perlman. Estuvo en el Festival de Cannes en 1995.

Narra la historia de un hombre mayor que es un inventor loco que duerme sin soñar, por lo que se dedica a robar los sueños de los niños. Es así como un ex cazador de ballenas y su amigo tienen que rescatar a su hermano de este villano.

LAST EXILE (EXILIO FINAL, 2003)

Se trata de una serie de televisión animada japonesa creada por Gonzo. En su equipo de producción estuvo dirigido por el director Koichi Chigira, el diseñador de personajes Range Murata y el diseñador de producción Mahiro Maeda.

La historia se desarrolla en el mundo ficticio de Prester, donde sus habitantes usan autos voladores. Pero este mundo se encuentra dividido en un conflicto eterno; entre las naciones de Anatoray y Disith, los mensajeros del cielo Claus Valca y Lavie Head deben entregar a una niña que tiene la clave para unirse. Muchos de sus diseños también se inspiraron en los avances tecnológicos de Alemania durante el período de entreguerras.

LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN (LA LIGA EXTRAORDINARIA, 2003)

En un mundo alternativo durante la era victoriana, un grupo de famosos personajes de fantasía, ciencia ficción y aventuras se unen en una misión secreta. Allan Quatermain, es el líder de ésta legión de superhéroes, el cual está compuesto por: el Capitán Nemo, la vampiresa Drácula Mina Harker, un hombre invisible Rodney Skinner, el agente del servicio secreto estadounidense Sawyer, Dorian Gray y el Dr. Jekyll / Mr. Hyde.

Juntos tienen que trabajar en equipo para salvar al mundo, pues solo cuentan con 96 horas.

STEAMBOY: LA MÁQUINA DE VAPOR (2004)

Un largometraje de animación dirigido por Katsuhiro Ōtomo (Akira 1989), y una colaboración en el guión con Sadayuki Murai. Steamboy se desarrolla en la Inglaterra victoriana, un joven inventor llamado Ray recibe una misteriosa bola metálica (bola de vapor) de su abuelo científico, Lloyd. A partir de ese momento, Ray se ve empujado a un mundo de aventuras.

Fue la película de animación mas cara de la historia del anime, ya que al utilizar dibujos y arte extremadamente detallados (por exigencia de Ōtomo) la calidad de cada escena llevó una producción de 10 años. Además fue galardonada con el premio a la mejor película de animación en el Festival de Cine de Sitges.

HUGO (2012)

Es la primera película de Martin Scorsese diigida al público infantil. Es una adaptación de la novela de Brian Selznick, La invención de Hugo Cabret. Donde narra la historia la historia de Hugo Cabret (Asa Butterflied, El niño con el pijama a rayas), un niño huérfano que vive oculto en la estación de tren de París, en el año 1930.

Hugo descubre sus grandes aptitudes para la maquinaria, más tarde conoce a una niña de quien se vuelve inseparable y junto se embarcan en una búsqueda para descubrir un secreto que le dejó su padre al morir.