1991: The Year Punk Broke, la gira que pasó a la historia por reunir a Nirvana, Sonic Youth y Dinosaur Jr. en una única gira por Europa.

Actualmente las buena épocas de la música solo han quedado en nuestra memoria, en fotografías y documentales que se han convertido en invaluables tesoros. Por ejemplo, Nirvana, Sonic Youth y Dinosaur Jr. fueron agrupaciones que se consolidaron y dejaron una huella tan profunda; marcando un antes y un después en la historia de la música.

Desafortunadamente así es la vida, constantes cambios y golpes que llegan por donde menos te lo esperas. Lo mismo sucede con las bandas, incluso con aquellas leyendas que nos hicieron tan felices en esos tiempos. Mientras varios artistas siguen por ese camino y haciendo música, muchos otros se separan, por diferencias o dicen adiós definitivamente a este plano terrenal que compartimos.

Y no queda más que disfrutar del legado que en su tiempo nos regalaron, su música e ideales. Bien dice el dicho: «recordar es vivir», por eso es que vale totalmente la pena darse un tiempo para mirar esta joya de documental.

LA HISTÓRICA GIRA CON SONIC YOUTH, NIRVANA Y DINOSAUR JR.

Durante una épica gira europea de varias bandas en el año de 1991, alguien tiene la genial idea de documentarla (Dave Markey), para tener como resultado el documental: 1991: The Year Punk Broke.

Principalmente el filme gira en torno a las bandas ya mencionadas, Sonic Youth, Nirvana, Dinosaur Jr, Babes in Toyland, Gumball y The Ramones. 40 minutos de recuerdos y vivencias que nos harán derramar una que otra lágrima añorando aquel momento perfecto. Aquellos días que han retratado fielmente a nuestros ídolos y cantantes favoritos conviviendo por la música.

Podemos ver a los integrantes de Sonic Youth en uno de sus mejores momentos, así como a un joven Kurt Cobain antes de pasar a la historia como uno de los ídolos más importantes. Otra de las mejores escenas son los cameos y minutos donde aparecen músicos Bob Mould de Sugar y Hüsker Dü, Mark Arm, Dan Peters, Matt Lukin de Mudhoney, la polémica Courtney Love y Joe Cole (a quien finalmente sería dedicada la película ya que fue asesinado en un robo tres meses antes de que el documental se estrenara).

El documental fue lanzado por primera vez en formato VHS por David Geffen Company, más tarde fue digitalizado en 2011 por Universal y publicado en DVD con un bonus. Donde incluyen material inédito bajo el título de (This is Known As) The Blues Scale con una de las mejores cosas que sucedieron en la vida: Sonic Youth y Nirvana interpretando en vivo «Inhuman«, «White Kross«, «Orange Rolls/Angel’s Spit«, «Eric’s Trip«, «Chapel Hill» y «In Bloom«.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

TRACKLIST Y BONUS

01 – Sonic Youth – Schizophrenia

02 – Nirvana – Negative Creep

03 – Sonic Youth – Brother James

04 – Nirvana – School

05 – Sonic Youth – Teenage Riot

06 – Dinosaur Jr. – Freak Scene

07 – Babes In Toyland – Dustcake Boy

08 – Sonic Youth – Dirty Boots

09 – Nirvana – Endless, Nameless

10 – Sonic Youth – I Love Her All The Time

11 – Gumball – Pre

12 – Dinosaur Jr. – The Wagon

13 – Sonic Youth – Mote

14 – Nirvana – Smells Like Teen Spirit

15 – Ramones – Commando

16 – Sonic Youth – Kool Thing

17 – Nirvana – Polly

18 – Sonic Youth – Expressway To Yr Skull

▪ Bonus Disc :

(This Is Known As) THE BLUES SCALE – Bonus film 42 minutos :

01 – Inhuman – Sonic Youth

02 – White Kross – Sonic Youth

03 – Orange Rolls, Angels Spit – Sonic Youth

04 – In Bloom – Nirvana

05 – Eric’s Trip – Sonic Youth

06 – Chapel Hill – Sonic Youth