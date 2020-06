MIRA LAS FOTOS QUE LOU REED TOMABA EN SU TIEMPO LIBRE

Lou Reed, era músico, poeta y también fotógrafo. A lo largo de su vida se dedicó a tomar fotos, especialmente de paisajes o lugares que conocía durante sus giras. De hecho llegó a publicar tres foto-libros que tuvieron mucho éxito entre sus seguidores.

Uno de esos libros fue: Romanticism. el cual salió a la luz en 2009, su contenido esta formado por imágenes de paisajes. Todas las fotos fueron tomadas en blanco y negro. Lou dedicó este trabajo a su esposa Laurie Anderson.

«La respuesta es emocional. Eso es todo lo que quiero; son tomadas con emoción y son unidas con emoción, igual emoción. Son imágenes muy tridimensionales. Las tengo en mi pared. La calidad translúcida plateada, que me enloquece. De verdad me encanta»

La fotografía para Lou significaba lo mismo que la música. Tomar una foto era tan parecido como lograr una buena melodía, podía pasar horas trabajando en ellas y una vez que tenía la imagen perfecta intentaba dejarla tal cual, es decir nunca editó ninguna de sus fotografías.

«Podría tomar la foto 100 veces. Lo conseguí con la luz ideal, no solo con uno o dos disparos. Me encanta. No uso Photoshop. Todo está en la cámara porque es digital.»