Las peleas entre integrantes de bandas que cambiaron la música

Las peleas entre integrantes de bandas han cambiado el rumbo de la historia de la música y en ocasiones disuelven las agrupaciones. Recientemente hemos visto la reconciliación y ruptura de varias bandas. Una de las más recientes se trata de Oasis, pues los hermanos Gallagher decidieron limar asperezas y volver a tocar juntos. No obstante seguimos de testigos entre la enemistad de The Smiths y Pink Floyd. Por lo qué tal parece que nunca volveremos a ver a aquellas leyendas del rock subir a un escenario juntos.

A continuación te compartimos cinco de las discusiones, peleas y mal entendidos que impactaron la historia de la música. Pues aquellas diferencias fragmentaron los grupos y desde entonces la música jamás volvió a ser la misma.

Liam y Noel Gallagher de Oasis

Los hermanos Gallagher pasaron al menos 15 años enemistados. Sus fuertes peleas hicieron que ésta peculiar relación entre familia fuera mediática. Sus diferencias eran cada vez peor, hasta que separaron a Oasis en uno de sus mejors lamentos. Se sabe que Noel abandonó el grupo por primera vez durante su primera gira por Estados Unidos en 1994. Esto después de una discusión que terminó en la violencia física. Pues Noel le lanzó a su hermano un pandero.

La última ruptura de Oasis (y la que parecía ser la definitiva) ocurrió en 2009. Cuando Liam destrozó la guitarra de Noel en el backstage minutos antes de salir al escenario provocando la más grave de las peleas familiares.

Charlie Watt a Mick Jagger de Rolling Stones

The Rolling Stones también pasó por un suceso donde hubieron golpes entre los integrantes del grupo. El pleito que sigue en la memoria d ellos fans ocurrió durante una noche de 1984. Mick Jagger se había ido de fiesta en Ámsterdam junto con Keith Richards, y en un arranque bajo los efectos del alcohol le llamó a Watts. Eran las 5 de la mañana y Mick dijo lo siguiente al teléfono: «¿Dónde está mi baterista?». El músico no le respondió pero llegó 20 minutos más tarde a su habitación del hotel.

Según declaraciones de Keith Richards, Charlie Watts se lanzó sobre Mick Jagger soltándole un poderoso puñetazo en la cara.

Axel Rose y Slash de Guns N’ Roses

La separación entre Axl Rose y Slash, dos pilares emblemáticos de Guns N’ Roses, es una de las peleas entre integrantes de bandas más famosas en la historia del rock. No obstante la razón exacta de su pelea nunca ha sido completamente clara y ambas partes han ofrecido diferentes versiones a lo largo de los años.

En un inicio las tensiones entre Axl y Slash crecieron a medida que la banda ganaba popularidad. Axl, como líder de la banda, tenía una visión muy particular de hacia dónde quería llevar a Guns N’ Roses. Mientras que el virtuoso guitarrista tenía sus propias ideas y ambiciones musicales. Estas diferencias creativas, sumadas a las tensiones personales, crearon un ambiente cada vez más tenso dentro del grupo. El álbum “The Spaghetti Incident?“ compuesto principalmente por covers, fue un punto de inflexión en la relación entre ambos músicos. Ya que Slash acusó a Axl de tomar el control creativo de la banda y de no darle suficiente espacio para expresar su talento como guitarrista.

Otro de los sucesos más controversiales entre los músicos, fue la decisión de Slash de colaborar con Michael Jackson. Pues el líder de la banda había sido víctima de abuso sexual en su infancia, por lo que tenía una visión negativa del “Rey del pop” y no entendía por qué su compañero quería trabajar con él.

Pete Doherty y Carl Barat

La dinámica dentro del grupo británico, The Libertines, especialmente entre Doherty y Barat, se caracterizó por una fuerte amistad. Sin embargo también por las frecuentes tensiones y conflictos entre los músicos. Principales razones que llevaron a la disolución de la banda en varias ocasiones.

Es bien sabido que Doherty tuvo un grave problema de adicciones por lo que esto fue lo que desencadenó una fractura en la banda. En su desesperación, Pete Doherty entró a la casa de su amigo Carl para robar. El guitarrista se llevó equipo, computadoras e incluso dinero, cabe señalar que los artículos los vendió para comprar más droga. En aquel momento Barat no se dio cuenta, pues The Libertines estaba de gira en Japón. Pete llevó a cabo esa acción debido a que se había quedado en Inglaterra precisamente por sus adicciones.

Vikernes y Euronymous de Mayhem

Uno de los casos más desafortunados sucedió con Mayhem, la banda noruega de black metal. Varios de sus integrantes estuvieron envueltos en una serie de incidentes violentos y controvertidos a lo largo de su historia. Por lo que se convirtieron en uno de los grupos más oscuros y legendarios del género del metal.

El evento más trágico y relacionados con la agrupación fue el suicidio de su guitarrista, Øystein «Euronymous» Aarseth. En 1993, Euronymous fue apuñalado hasta la muerte por Varg Vikernes, miembro de otra banda de black metal llamada Burzum. Este crimen se convirtió en un punto de inflexión en la escena del black metal noruego y se le atribuye a Vikernes una motivación satánica.

Además del asesinato y el canibalismo, Varg Vikernes también fue condenado por incendiar varias iglesias en Noruega. Otro incidente sumamente macabro protagonizado también por Varg Vikernes, es que después de asesinar a Euronymous, exhumó el cadáver del guitarrista y utilizó fragmentos de su cráneo para crear un collar. Estos actos fueron documentados en fotografías que se filtraron y circularon en la escena del black metal, generando una enorme controversia y horror.