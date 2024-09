Estas son las 7 peores peleas entre los hermanos Gallagher

Aunque el mundo conmocionó al recibir la noticia sobre el regreso de Oasis, las constantes peleas entre los hermanos Gallagher dejan un halo de incertidumbre. Y aunque ya hay hasta sold out de sus conciertos anunciados, la personalidad de ambos hace suponer que en cualquier momento, todo se puede venir abajo. La historia de los hermanos más polémicos siempre ha estado plagada de violencia física y agresivas declaraciones.

La vida de Noel y Liam no ha sido sencilla. Su infancia quedó marcada por el alcoholismo y violencia de su padre, Tommy Gallagher. La relación entre ellos siempre ha sido tensa, en la que ha sido crucial su madre, Peggy Gallagher. A tal grado que hay rumores de que su reencuentro se debe a los más de 80 años de su madre y su delicada salud. Las peleas entre los hermanos Gallagher han sido una constante, incluso antes de formar la agrupación.

Quizá enumerar todos los pleitos resulte imposible, pero sí podemos seleccionar hitos en las peleas entre los hermanos Gallagher. Noel confesó públicamente, más de una vez, que él y Liam son como el agua y el aceite, pero que la música los mantenía juntos. En entrevistas por separado, Noel ha declarado: “Liam es un tío con un tenedor en un mundo de sopa”, mientras que Liam ha dicho: “Noel es bastante oscuro. Pero también lo fue Hitler”. Las peleas entre los hermanos Gallagher han dado tanto de que hablar que Oasis siguió en el radar, pese a su separación.

Primera separación

Noel abandonó el grupo durante su primera gira por Estados Unidos en 1994. Tras un concierto malogrado en el que la mitad de la formación tocó bajo los efectos de la metanfetamina, Liam acabó discutiendo con Noel y lanzándole a la cabeza su emblemática pandereta. Después de varios días desaparecido, el cantante volvió con la balada Talk Tonight debajo el brazo sabiendo que a su hermano le parecen aburridas las baladas.

Golpes y más golpes

Noel declaró al medio Esquire que en 1995, grabando el segundo disco de Oasis, le pegó a Liam con un palo de críquet en la cabeza. Esto, debido a que su hermano decidió llegar con 20 personas desconocidas al estudio sin aviso previo alguno. Al ver la grabación entorpecida por la imprudencia de su hermano y su visible estado de ebriedad, Noel se abalanzó sobre su hermano a manera de reclamo por su imprudencia y falta de profesionalismo. La pelea duró solo una semana y pudieron acabar de grabar aquel álbum.

Berrinche sobre el escenario

En 1996 Liam decide no cantar Whatever en el concierto ofrecido en Maine Road, el estadio del Manchester City, por un reproche de Noel. Al estar cantando en el estadio del equipo de futbol al que ambos veneran, a Liam le sentó mal que su hermano le reprochara en directo que había empezado a cantar antes de tiempo. La banda ya estaba tocando Whatever cuando Liam decidió parar de cantar retando a Noel a que lo hiciera mejor si podía frente a su público.

Un Unplugged sin vocalista

En agosto de 1996, durante el MTV Unplugged de Oasis, Noel dijo al público: “Liam no estará hoy con nosotros porque tiene irritada la garganta”. Sin embargo, su hermano se encontraba entre los presentes acompañado de la actriz Patsy Kensit con cerveza en mano. Bajo ese estado, decidió interrumpir a Noel en vivo para ridiculizar su manera de cantar en varias ocasiones. Cabe destacar que esta no fue la única vez en la que Noel lo sustituyó en el escenario por negligencia de su parte.

Una paternidad cuestionada

Tras una cancelación de un concierto de Oasis en Barcelona, escudada en una lesión del baterista Adam White, la visita a España sirvió como excusa para la fiesta. Más tarde, se dio a conocer que Noel le rompió el labio a Liam de un puñetazo en medio de la juerga. Todo porque Liam puso en entredicho la paternidad de su hermano al asegurar que no era el madre de Anäis, la hija mayor de Noel. Días más tarde, Noel decidió dejar el grupo alegando “diferencias de criterio” con su hermano.

La destrucción de una guitarra previo al concierto

El concierto en el Rock en Seine de París en 2009 fue cancelado pese a contar con una asistencia de 30.000 personas que esperaban a Oasis. Según el testimonio de la cantante escocesa Amy Macdonald, Liam destrozó la guitarra de Noel en el backstage minutos antes de salir al escenario. Las versiones coinciden en que aquella noche, Liam le sentenció a Noel: “Ya no eres mi hermano”. La organización del evento informó a los espectadores sobre la cancelación de la gira europea con estas palabras: “Oasis ya no existe ”.

Un pleito que acabó en demanda

En agosto de 2011, después de dos años de anunciar su separación, Liam demandó a Noel por difamación. El hermano menor, interpuso una demanda por las declaraciones de Noel en la rueda de prensa del Electric Cinema donde dijo que Oasis había cancelado su presentación en el V Festival Chelmsford en 2009 porque Liam tenía resaca. Según Liam, su intención era recalcar a los fanáticos la verdad acerca de la cancelación de la gira y desmentir en su totalidad a su hermano. Sin embargo, cinco días después de iniciar el proceso, lo retiró al recibir una disculpa online por parte de Noel.

Y aunque las peleas entre los hermanos Gallagher se han extendido a las redes sociales con posteos donde se atacan entre sí, parece que su regreso si es inminente. Sin embargo, existe un halo de incertidumbre respecto a la llegada a puerto de la gira anunciada para 2025 debido a la volatilidad de la personalidad de ambos y sus constantes ataques.