Todas las veces que Radiohead nos ha ilusionado con su regreso

Con el anuncio del reencuentro de los hermanos Gallagher, se ha hablado de muchas bandas cuyos fans disfrutarian ver juntos de nuevo. De ahí, la proliferación de rumores, falsas declaraciones o malas interpretaciones que circulan por todo el internet. Los rumores de un reencuentro de Radiohead permanecen fuertes desde el final de su gira mundial en 2018.

Y aunque sus integrantes han dado luz verde para este reencuentro, no ha existido una confirmación real… hasta ahora. Tras haber publicado su noveno álbum de estudio A Moon Shaped Pool en 2016, Radiohead se entregó a una gira mundial que duró hasta 2018. Después de ese año, cada integrante se enfocó a proyectos personales que incluyeron el debut de Thom Yorke y Jonny Greenwood con The Smile. Por ello, la posibilidad de un reencuentro de Radiohead se veían un tanto lejanos.

En 2020, el guitarrista y compositor Ed O’Brien, habló con NME y avivó rumores: »Somos una banda continua y tenemos reuniones online. Hubo una llamada por Zoom hace poco. Hablamos de cosas, pero por el momento cada uno se dedica a lo suyo. Cuando nos parezca bien volver a Radiohead, lo haremos». En 2022, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro de Radiohead durante la transmisión del podcast The Line-Up: “No hay Radiohead en este momento… Podríamos hacer algo en un par de años, puede que no”.

En enero de 2023, Phil Selway, el baterista de la agrupación británica, declaró que estaba en tentativa un reencuentro de Radiohead. Supuestamente la idea era empezar a hacer cosas para lanzar estrenos en lo próximos dos años.

Sin embargo, en diciembre del mismo año, dijo que la particularidad de su relación es creativa y personalmente, lo cual es imposible encontrar en otro lugar. Por ello, estaban regresando al punto donde se habían quedado en 2018. Phil es quien más ha dado declaraciones donde reitera que el reencuentro de Radiohead es inminente ya que la agrupación sigue viva.

Jonny Greenwood habló también sobre el reencuentro de Radiohead en mayo de este año. Mediante una entrevista para el medio The Guardian aseguró que todos los integrantes se encontraban haciendo música, pero no para Radiohead. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un regreso al mencionar que sólo bastaría hacer un espacio en la agenda para poder reunirse y trabajar de nuevo juntos.

En junio del año en curso, Jonny Greenwood ingresó al hospital generando un aplazamiento en la gira veraniega de The Smile. Esto no canceló el tour, pero dio pauta también para retomar el tema del reencuentro de Radiohead. No había ninguna certeza en el horizonte hasta la entrevista de este domingo que sostuvo Colin Greenwood, bajista del grupo para con el Festival de Literatura y Arte.

Greenwood presentó su nuevo libro de libro de fotografía titulado : How To Disappear: A Photographic Of Radiohead. Se trata de un archivo fotográfico de la banda británica publicado por el sello Sexto Piso que abarca parte de la trayectoria de la agrupación. Durante la emotiva videollamada que sostuvo con el público del festival soltó una declaración que emocionó a más de uno por insinuar un posible reencuentro de Radiohead.

»Hicimos algunos ensayos hace unos dos meses en Londres, sólo para tocar las viejas canciones. Y fue muy divertido, lo pasamos muy bien».

Mientras se confirma un verdadero reencuentro de Radiohead, Colin Greenwood tocará en vivo con Nick Cave & The Bad Seeds en su próxima gira por el Reino Unido y Europa. En tanto que The Smile ha anunciado su tercer álbum de estudio, ‘Cutouts’. Mismo que saldrá a la venta el 4 de octubre. Así que de momento, sólo viviremos de ilusiones o declaraciones vagas de los integrantes.