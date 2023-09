Pinturas de Thom Yorke: la simbiosis de sus pasiones

La música es la representación gráfica y sonora de una secuencia de sonidos. Acordes que mediante la armonía y el ritmo transmiten un caudal de emociones. La melodía tiende a sumergirnos, transportarnos y sacudirnos; por otra parte, la pintura nos cautiva, nos atrapa y conmueve. Las pinturas de Thom Yorke son la simbiosis de sus pasiones. La muestra clara de que exteriorizar un sentir no es precisamente lo mismo en sonidos como en imágenes.

El artista detrás de las letras de la icónica banda de rock alternativo, Radiohead, no sólo busca expresar su creatividad mediante música. Coincidió en una escuela de arte con Stanley Donwood, creador de las carátulas de los álbumes de la legendaria agrupación desde 1994.

Las pinturas de Thom Yorke son un ejemplo de lo que para él es parte del proceso creativo. Para Thom la música y la pintura son muy similares. Sin embargo las alabanzas que reciben sus canciones no se perciben con su obra pictográfica. Y es que aunque para él sus creaciones son la entremezcla de sus talentos, para muchos aficionados de su papel en la música, no transmite ni un poco lo que con sus canciones.

El fenómeno de lo abstracto en pinturas de Thom Yorke

Yorke y Donwood tienen pocos años haciendo pinturas juntos. Entre las pinturas de Thom Yorke están las ilustraciones del álbum triple que combinó los discos Kid A (2000) y Amnesiac (2001) con material inédito.

Para esta última exposición, “The Crow Flies Part One”, Yorke trabajó a la par de Donwood. Pintaron uno al lado del otro en el mismo lienzo en un pequeño estudio. Además de crear la carátula del álbum A Light for Attracting Attention para el debut en 2022 del nuevo proyecto musical de Yorke, «The Smile«, ambos produjeron más de 20 pinturas adicionales que ahora se hacen públicas por primera vez.

Los fanáticos de toda la vida de las interpretaciones artísticas de Donwood y de la música de Yorke, han encontrado similitudes en la apariencia de paisajes y elementos sumamente extraños, así como en la técnica, y por ende en todas las pinturas de Thom Yorke que reflejan una clara influencia de Donwood.

Conocer la mente colorida de una voz icónica

La fusión de aptitudes y gustos es algo que se decide. Quien experimenta facetas del momento creativo como exorcismo de la idea de un mensaje natural y genuino, se inserta en la expresión a través de otro lenguaje: no sólo componer una canción, sino pintar un sentir.

Las pinturas de Thom Yorke han recibido reconocimiento y duras críticas. Se ha hablado sobre la incursión de muchos artistas en otros campos, rubros en los que pretenden plasmar con el mismo ingenio algún sentir que ya volvieron arte previamente.

La exposición de las pinturas de Thom Yorke estará abierta hasta el 10 de septiembre. Tendrá una segunda parte programada del 6 al 10 de diciembre. Visita la muestra, conoce y analiza la obra, y decide tú mismo si la imagen de Yorke transmite lo mismo que su melodía.