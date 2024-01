Descubre la historia de Ian Curtis y el destino de Joy División

El 15 de julio de 1956 nació Ian Curtis, músico de origen británico que logró trascender en la historia del rock por su talento como cantante y compositor de Joy División, mítica banda que inició cuando Peter Hook, Bernard Sumner e Ian se conocieron en un concierto de Sex Pistols. Joy División terminó de consolidarse cuando —tras un ir y venir de bateristas— ingresó al grupo Stephen Morris, para iniciar así una potente y fugaz trayectoria de cuatro años.

La característica forma de bailar que inmortalizó a Ian no era parte de su perfomance en las presentaciones en vivo de la banda, sino una forma de controlar los ataques epilépticos que sufría. Nacido en Manchester, creció como un chico introvertido, que gustaba de la poesía y el rock. En 1978 —y luego de llamarse Warsaw— Joy División debutaba con su EP An Ideal For Living.

Acosado por la depresión y la epilepsia, en algún momento a Ian le fueron recetados más de cinco fármacos diferentes, los cuales ingería al mismo tiempo y le producían efectos diferentes: alucinaciones, depresión, somnolencia, náuseas, duplicación de los objetos… manifestaciones que afectaban su vida personal y la de su banda, que por entonces formaba y definía al post punk. Ian Curtis impregnaba sus trastornos en las letras y el espíritu de la banda.

En 1979 Joy Division ya había tocado en la BBC y como teloneros de The Cure. En abril grabaron su disco debut, el legendario Unknown Pleasures, bajo la producción de Martin Hannett en el sello Factory Records, que los había acogido un año antes. Fue éste un año fundamental para la banda, que ya había ganado reconocimiento entre la escena local, ofrecía giras en Europa y dejaba grabaciones (como “Love will tear us apart”) que después serían piezas de culto.

La salud de Ian empeoró con los disturbios emocionales que le provocaron el romance que sostuvo con Annik Honoré (periodista y fan de origen belga) y las constantes discusiones y amenazas de divorcio de su esposa Deborah Woddruffe, con quien se casó a los 19 años. En 1980 la banda grabó su segundo álbum, Closer, y la salud de Ian mermó aún más. En mayo, y con una gira por Estados Unidos en la agenda, el grupo ofreció su último concierto en Birmingham.

La madrugada del domingo 18 de mayo el matrimonio Curtis discutió fuertemente. Ian, tras prometerle a su esposa que abandonaría la música y dedicaría todo su tiempo a su hija Natalie (de un año), decidió darle fin a su desconsuelo cuando veía Stroszek, película de Werner Herzog, y mientras escuchaba una y otra vez The Idiot, primer álbum solista de Iggy Pop. El joven de 23 años escribió una nota de despedida a su esposa para posteriormente quitarse la vida.

Recordemos al melancólico Ian con un playlist especial.

“WARSAW” | AN IDEAL FOR LIVING | 1978

“LEADERS OF MEN” | AN IDEAL FOR LIVING | 1978

“SHADOWPLAY” LIVE TV | 1978

“DISORDER” | UNKNOWN PLEASURES | 1979

“SHE’S LOST CONTROL” LIVE | 1979

“CEREMONY” | 1980

“ATMOSPHERE” | 1980

“HEART AND SOULS” | CLOSER | 1980

“LOVE WILL TEA RUS APART” | 1979