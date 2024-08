Oasis y otras bandas de los 90 que se reencontraron para una gira

El regreso de Oasis fue un festejo a la nostalgia y el deseo de cumplir voluntades de sus seguidores. Este reencuentro es una forma de cimentar la idea del éxito que tiene lo ya conocido y la devoción de los fans. Sin embargo, el grupo de los hermano Gallagher no es el único que ha sorprendido a sus fanáticos. Las décadas posteriores a los gloriosos años noventa, han visto el reencuentro de bandas que pertenecieron al boom de música de esa época.

El reencuentro de bandas emblemáticas son un reconfortante calmante para quienes los disfrutaron y lo siguen haciendo. Sin embargo, el «Daily Mail» asegura que entre los hermanos, hubo un acuerdo de 50 millone de libras. Aún cuando Noel dejó claro hace algunos años que ni por una suma alta regresaría a trabajar con su hermano. Por ello, te traemos otros ejemplos en la historia de bandas que se separaron pero que volvieron fumando la pipa de la paz por una buena causa.

Pixies

Dentro de la lista de reencuentro de bandas, los Pixies figuran como uno de las más celebradas. Su regreso es uno de los pocos en los que una gira de reencuentro que no se podían ver, derivó en una segunda etapa creativa. Entre los años 1986 y 1992, la banda se consolidó como una referencia del underground para más tarde, separarse por diferencias. En 2004, decidieron iniciar una gira en la que las tensiones entre Frank Black y Kim Deal seguían siendo evidentes. Kim hace años que no está con ellos, los Pixies en 2024 siguen dando conciertos inapelables y publicando nueva música, y muy digna.

Rage Against the Machine

Rage Against the Machine fue formada en 1991 por de la Tom Morello, Zach de la Rocha, Brad Wilk y Tim Commerford. Se separaron por primera vez en el 2000, durante su punto más exitoso. Se reunieron en el 2007 en el festival de música Coachella y pasaron por su segunda separación en el 2011. Después de cancelar sus fechas norteamericanas en 2022 por la lesión de Zach de la Rocha, el baterista Brad Wilk, anunció que no volverían a girar ni tocar en vivo de nuevo. Dejando un hueco grande en los fans que si bien disfrutaron sus intermitentes reencuentros, lamentaron la decisión definitiva.

Blur

En 2023, la icónica banda Blur anunció su material nuevo después de una década sin estrenos. «The Ballad of Darren» fue el título de este disco que además, marcó el inicio de una exitosa gira global que culminó en noviembre en Sudamérica. La agrupación se había separado en 2003 y se reunieron de nuevo en 2009. Sin embargo, tras esta última gira, Damon Albarn mencionó en una entrevista que aunque había disfrutado el reencuentro, no pensaba quedarse en el pasado. Dejando así una incógnita sobre la verdadera disolución de Blur.

Blink 182

En 2015, Blink-182 anunció su separación. De acuerdo con Mark Hoppus los motivos estuvieron relacionados con Tom DeLonge que simplemente anunció mediante un mail escrito por su mánager que decía que no tenía interés en grabar. Por tanto, sus seguidores quedaron en una gran incertidumbre sobre un posible reencuentro al que se le añadían los problemas de salud de Mark. Sin embargo, en el top de reencuentro de bandas, el regreso de Blink 182 en 2022 despertó más allá de la nostalgia y el deseo de recordar tiempos mejores. Aunque su gira ha sido exitosa, también han tenido problemas con sus fans debido a una serie de cancelaciones en México.

Bikini Kill

Bikini Kill se separó oficialmente en 1997 y volvió a los escenarios en 2017 con un show sorpresa como banda invitada y luego en 2019 con una gira. La banda que marcó a una generación de mujeres fuertes, rebeldes y contestatarias sentó además un precedente en el movimiento Riot Grrrl, por lo que su mención en el conteo de los reencuentro de bandas era imprescindible. El anuncio de su gira movió a sus fans en medio de un contexto social donde el feminismo tomó de nuevo un papel importante en la sociedad.