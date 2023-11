Rage Against The Machine: sus 5 canciones más emblemáticas

Rage Against The Machine es una de las bandas más icónicas y representativas de la década de los noventa. Su estilo musical fusiona el rap y el metal, acompañados de letras con posturas políticas y con fuertes mensajes contestatarios. Su carrera musical tuvo grandes momentos y se han caracterizado por mantener la congruencia entre sus acciones y los temas que abordan.

Un ejemplo de ello es la gran donación de 1997. La banda abrió los conciertos de U2 durante la gira «PopMart Tour» y las ganancias obtenidas durante estas presentaciones fueron destinados por los integrantes a organizaciones sociales como el Sindicato de Trabajadores de la Costura, Industriales y Textiles, Mujeres Vivas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.​

Para 1999, Zack de la Rocha, bajista y cantante de la banda, anunció que Rage Againts The Machine se disolvía ya que él buscaría una carrera como solista. En distintas entrevistas, el guitarrista Tom Morello, declaró que ya aunque la postura política era similar, había diferencias entre ellos que entorpecían la comunicación y con ello, la relación entre los integrantes.

Tras esta separación, el guitarrista Tom Morello, el bajista Tim Commerford y el baterista Brad Wilk se unieron a Chris Cornell para conformar otra agrupación: Audioslave. Pese a las diferencias y los trabajos por aparte, el 29 de abril de 2007, la banda se reunió por primera vez tras seis años de separación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en California y permanecieron ofreciendo presentaciones hasta el 2011.

En 2019, tuvieron otro encuentro, con la promesa de una gira que más tarde, fue cancelada a raíz de la pandemia por COVID-19 y no ha habido reprogramación. A lo largo de su carrera, Rage Againts The Machine ha lanzado numerosos éxitos que han dejado una huella imborrable en la historia de la música y de sus seguidores. Por tanto, aquí te dejamos el top cinco de sus canciones que no puedes dejar fuera de tus listas de reproducción.

«Killing in the Name» (1992)

Esta canción incendiaria fue el sencillo debut de la banda y se convirtió en su canción insignia. Además de su poderoso riff de guitarra y su energético ritmo, la letra aborda la brutalidad policial y sentencia un claro mensaje en contra del racismo.

«Bulls on Parade» (1996)

Con su enérgico ritmo y el característico sonido de la guitarra de Tom Morello, esta canción se trata de una severa crítica a la industria militar y un potente llamado a la desobediencia civil. Sus letras poderosas y un inolvidable coro la convierten en uno de los himnos más emblemáticos de Rage Againts The Machine.

«Guerrilla Radio» (1999)

Este tema de su álbum «The Battle of Los Angeles» captura la esencia de Rage Against The Machine y su fuerte lucha contra las injusticias del mundo así como su postura permanentemente incendiaria y contestataria. Se trata de una de las canciones más distintivas de su carrera.

«Wake Up» (1992)

La poderosa introducción de guitarra y una cruda letra que critica a la sociedad y su conformismo son los elementos centrales de esta pieza imperdible. «Wake Up» también formó parte de la banda sonora de la película «The Matrix«, lo que ayudó a popularizar aún más a la banda.

«Testify» (1999)

El frenético ritmo y la letra explosiva de «Testify» la convierten en una de las canciones más destacadas de Rage Against The Machine. La canción critica el poder corporativo y político, y su distintivo sonido de guitarra le da un toque único.