Blink 182 confirma la cancelación de sus últimos conciertos en México

La nostalgia se ha vuelto un instrumento de mercado absolutamente rentable. Cada vez más son los conciertos donde se puede ver a una banda emblemática satisfaciendo la sed de los fans que los aclamaron en su juventud y que se quedaron con ganas de verlos trascender al paso de los años. Tal es el caso de la banda pionera del pop punk Blink 182 que con su sonido particular, marcó toda una generación.

Y el reencuentro llegó, pero para el infortunio de los fans mexicanos, sus presentaciones en México se han visto entorpecidas por problemas de salud de sus integrantes. En marzo del año pasado, cancelaron su presentación en tierras mexicanas y la reprogramaron para este 2024 debido a problemas de salud de Travis Barker, el baterista del a agrupación. Sin embargo, Blink 182, volvió a cancelar sus presentaciones en México, posterior a su show en el festival Tecate Pal’ Norte y un solo concierto en el Palacio de los Deportes.

El pasado 2 de abril, Blink 182 se presentó exitosamente en el Palacio de los Deportes, dejando a sus seguidores con buen sabor de boca. Sin embargo, durante la presentación, Mark Hoppus presentó molestias físicas a la hora de cantar, mismas que trataba de atenuar incitando al público a corear sus canciones. Se despidieron y aquellos que ya contaban con boletos para las fechas posteriores, se mostraban ansiosos esperando su respectiva fecha.

Sin embargo, la condición de Mark no mejoró y hoy, Ocesa confirmó la cancelación de los conciertos del 5 y 6 de abril, las fechas restantes de Blink 182 en México. Según la información vertida en redes sociales por Ocesa, la cancelación se originó a partir de la enfermedad que padece Mark Hoppus. Además anunciaron la forma en que se realizará el reembolso automático para los boletos adquiridos para estas fechas.

Según el propio Mark Hoppus, contrajo un cuadro de bronquitis aguda que fue atendido por un médico local. Pudo dar la presentación del 2 de abril ya que no se sentía enfermo y creyó que las molestias solo se trataban de alergias debido al viaje. Debido a las reacciones despertadas entre los seguidores y por ende, los mensajes recibidos, el músico escribió un mensaje en redes sociales donde amplió la información sobre la situación que llevó a Blink 182 a cancelar su segunda noche en la ciudad y dijo «no tomarse a la ligera la cancelación».

«No tomamos la cancelación a la ligera. Sabemos que la gente reservó vuelos, hoteles, hizo planes y consiguió niñeras. Nuestra banda y el crew están enfermos, tuvimos múltiples y largas discusiones durante toda la mañana dentro de la banda, con los promotores y los managers. Intentamos cambiar la fecha, probamos todas las soluciones posibles, pero esta es la realidad. Agradecemos su comprensión y apoyo. Vi al médico y me dijeron que tenía una infección aguda en la garganta y bronquitis grave, recibí los medicamentos de inmediato con la amable ayuda de los promotores locales y he estado en tratamiento desde entonces, espero y rezo para estar listo para los shows de este fin de semana, ese soy yo y mi enfermedad, no hablaré por nadie más, no necesito más sugerencias de remedios, gracias por su preocupación y ayuda.»