BEAT, la nueva cara de King Crimson con Adrian Belew y Tony Levin

Las noticias sobre los reencuentros, reversiones o nuevos proyectos de blandas emblemáticas siempre serán relevantes. Más si se trata de bandas que durante su ausencia, dejaron un hueco significativo en sus fans y que hoy en día, alimentan la nostalgia de aquellos que al vivir estos regresos, memorizan quizá, las mejores épocas de su existencia. Tal es el caso del regreso de King Crimson.

Y es que este reencuentro estuvo pensado desde 2019 para la celebración del 40º aniversario de ‘Discipline‘, ‘Beat‘ y ‘Three of a Perfect Pair‘ en 2021″. La idea estuvo comandada por Adrian Belew y aunque invitó al mítico Robert Fripp este decidió no incluirse en ésta reversión. El regreso de los King Crimson se veía lejano hasta que por fin, las charlas dieron frutos.

En una noticia que ha conmocionado al mundo del rock progresivo, Adrian Belew y Tony Levin, dos exmiembros de King Crimson, se han unido al legendario guitarrista Steve Vai y al baterista de Tool, Danny Carey, para formar un nuevo cuarteto llamado Beat.

Este proyecto, que ha recibido la bendición del propio Robert Fripp, líder de King Crimson, reinterpretará el catálogo de la banda durante la década de 1980, considerada por muchos como su época dorada. La gira, que comenzará en septiembre y se extenderá hasta noviembre de este año, se centrará en los álbumes «Discipline«, «Beat» y «Three of a Perfect Pair«.

La alineación de Beat es un verdadero sueño hecho realidad para los fanáticos del rock progresivo. Belew, conocido por su voz distintiva y su virtuosismo en la guitarra, y Levin, un maestro del bajo stick, fueron dos de los miembros más importantes de King Crimson durante la década de 1980. Vai, por su parte, es un guitarrista legendario con una carrera en solitario de gran éxito, mientras que Carey es considerado uno de los bateristas más talentosos del mundo actual.

Tony Levin ha expresado su entusiasmo por la gira, diciendo que «será una gran gira» y que «volver a repasar parte de mi música favorita es un placer en sí mismo, pero en compañía de esta alineación estelar, espero que me pateen el trasero musical«.

Danny Carey, por su parte, ha declarado que está «muy emocionado de compartir escenario con 3 de mis músicos favoritos del planeta». «Tony, Steve y Adrian siempre han sido una fuente de inspiración para mí desde el comienzo de mi carrera, y ahora poder compartir un poco de mi viaje musical con ellos es un sueño hecho realidad», añade.

La gira de Beat es una oportunidad única para que los fanáticos experimenten la música de King Crimson de una manera completamente nueva. Con un cuarteto de este calibre, no hay duda de que estos conciertos serán eventos memorables y para estar al tanto, puedes visitar su página web oficial.