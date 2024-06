Thom Yorke anuncia una gira solista con éxitos de su carrera musical

Thom Yorke se ha caracterizado por la versatilidad de sus trabajos en compañía o en solitario. Cada una de sus entregas musicales, muestra el talento inigualable del músico conocido por su trabajo en Radiohead o The Smile. Aunque recientemente estrenó junto a Jonny Greenwood y Tom Skinner, su segundo álbum de estudio, Wall of Eyes, acaba de anunciar una gira solista.

Según un comunicado del propio Thom Yorke, esta gira incluirá versiones de piano de toda la música que ha compuesto. Recorrerá su trayectoria musical desde sus inicios con Radiohead, sus discos solitas y proyectos como Atoms For Peace y The Smile.Hasta el momento, se han confirmado países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Japón.

El comunicado de Thom Yorke concluye así: “Estaré solo en el escenario probando un nuevo tipo de espectáculo en solitario tocando versiones de canciones de mi pasado reciente y no tan reciente”. Dejando claro el enfoque de la gira es una caminata sonora sobre su trayectoria musical.

Recordemos que no es la primera vez que Thom Yorke trabaja en solitario. En 2006 lanzó «The Eraser» y para 2014 el bajista de Radiohead, Colin Greenwood colaboró en Tomorrow’s Modern Boxes, su segundo álbum solista, programando el beat de la canción Guess Again!.

En 2018 Thom Yorke contribuyó con la música de la versión más reciente de Suspiria, de Luca Guadagnino. A manera de adelanto, el compositor compartió la imagen de “Knife Edge”, y la cara B, “Prize Giving” de la partitura del soundtrack de Confidenza. La banda sonora se grabó en conjunto con la London Contemporary Orchestra, y con un grupo de jazz que contempla a Robert Stillman.

Tom Skinner, compañero de Thom Yorke en la banda The Smile, también formó parte del proyecto. El 26 de abril, a través de XL Recordings, se lanzó digitalmente. Por su parte, el lanzamiento en físico será el 12 de julio. Combinando estos estrenos con la gira que ha develado como una gran sorpresa para sus fans.

Thom Yorke actuará con The Smile por toda Europa durante la primavera y el verano sin afectar su gira solitaria. Y tengamos en cuenta que no es el único integrante de Radiohead que actúa en solitario. El guitarrista Ed O’Brien, emprendió una gira en el verano de 2020 que comprendió ciudades de Norteamérica y Europa.