Johnny Depp interpretará a Satanás en la nueva película de Terry Gilliam

Terry Gilliam reveló recientemente que Johnny Depp encarnará al mismísimo Satánas para su nueva entrega. El cineasta platicó para el medio francés, Premiere acerca de su película que lleva por nombre “The Carnival At The End Of Days”.

Gilliam describió el filme como “una comedia en la que Dios decide destruir a la humanidad” y el único que podrá salvarlos es ni más ni menos que Satanás. De acuerdo al director, no es que el demonio se haya vuelto bueno o que haya decidido rescatar a los humanos como un acto de bondad. Más bien, es porque Satanás necesita gente en el infierno para que pueda mantener su trabajo eternamente.

“Ahora mismo estamos tratando de averiguar exactamente cuándo y dónde sucederá. El rodaje está programado para el próximo mes de enero”, señaló Terry.

Se tiene previsto que las grabaciones comiencen el próximo 2025, por lo que la película ya es un hecho. Sobre el elenco que dará vida a “The Carnival At The End Of Days”, además de Depp como protagonista, veremos a Jeff Bridges posiblemente como Dios, a Adam Driver y a Jason Momoa. No obstante, el director británico comentó que solo les falta una actriz. “Ahora necesitamos una mujer para completar el casting. Veremos qué pasa, es un buen guión”, dijo.

”Será muy divertida para aquellos que les guste ofenderse”, aseguró Terry Gilliam.

Sin duda alguna este nuevo filme de Terry ha generado bastante expectativa, ya que su último trabajo cinematográfico fue en 2018. Gilliam lanzó hace más de cinco años, “El hombre que mató a Don Quijote”. Un largometraje del género fantástico basado en la famosa novela Don Quijote de la Mancha por Miguel Cervantes Saaavedra. Cabe recordar que aquella cinta fue planeada desde 1998, pero logró realizarla 19 años después. Esto, debido a que tuvo ocho intentos de rodaje fallidos.

FILE PHOTO: Actor Johnny Depp gestures as he leaves the High Court in London, Britain July 28, 2020. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Johnny Depp en “The Carnival At The End Of Days”

Sobre el nuevo protagonista de Terry Gilliam, Johnny Depp estará de regreso con un género de cine distinto, ya que se le vio el año pasado en la película “Jeanne Du Barry” (2023). El filme con el que se reintegró a la industria tras un buen tiempo alejado de los reflectores por problemas legales con su ex pareja Amber Heard.

Por otro lado, esta no sería la primera vez que Depp y Terry trabajan juntos. Pues el actor tuvo el papel principal en “Fers And Loathing In Las Vegas” y “The Imaginarium Of Doctor Parnassus”.