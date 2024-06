Mira algunas fotos inéditas del nuevo libro de “Poor Things”, gratis y online

Yorgos Lanthimos, el aclamado director de cine acaba de lanzar un nuevo libro de fotografías de “Poor Things“. El cual recopila una serie de imágenes inéditas de su última obra maestra. Las tomas se realizaron a lo largo de las grabaciones de la galardonada cinta de 2023. Esta colaboración es publicada en conjunto con la editorial Void, y lleva por nombre Dear God, the Parthenon is still broken.

De acuerdo a la web oficial de Lanthimos, este libro ofrece a los fans una mirada más cercana a las escenas más importantes de “Poor Things”. Pues lo autores de las tomas fotográficas son, Emma Stone y el mismo Yorgos. Descifrando el título, la palabra God (Dios), se refiere a lo que Bella llama Godwin Baxter (Willem Dafoe). Y precisamente la portada de la publicación presenta el rostro de este personaje pero sintetizado en una ilustración.

Captura de pantalla Void / Yorgos Lanthimos

Dear God, the Parthenon is still broken ya se encuentra en preventa a través de la página oficial de Yorgos Lanthimos. Su costo es de 55 euros, que son alrededor de 1, 067 pesos mexicanos. Para ver las fotografías en las plataformas oficiales, da click aquí.

Así se hicieron las fotografías en el set de “Poor Things”

Yorgos dio a conocer que las fotografías fueron realizadas entre tomas y los momentos de descanso durante el rodaje. El cineasta instaló una cámara de formato grande y formato medio para que, junto con Stone, capturaran las tomas más íntimas del plató. Es importante señalar que las imágenes son análogas y el proceso de revelado también estuvo a cargo del director y Emma Stone. Los rollos y hojas de contactos se revelaron en un cuarto oscuro.

«La complicidad creativa que tengo con Emma se sumó a la emoción de la tarea. Uno empujaba al otro sin importar lo cansados que estuviéramos después de un día completo de rodaje para procesar los negativos por las noches», explicó Yorgos.

Captura de pantalla Void / Yorgos Lanthimos

Stone, igualmente detalló cómo fue que se enamoró de la fotografía, «Un día, pregunté si podía intentar cargar algunos negativos en la pequeña tienda de campaña que había montado, luego pasé a los productos químicos, y me obsesioné», dijo en un comunicado. «La meditación de alto nivel es muy especial para mí: tienes que mantener el control, no quieres arruinar las fotos, y claro, solo son fotos, pero son sus fotos, su arte, no la mía. Fue como llegar a ser un sous chef, no diferente a cómo me siento con él en el set, y me encantó el desafío y el enfoque».