Terry Gilliam: el lado más excéntrico de los clásicos del cine

Terry Gilliam es uno de los directores de cine contemporáneos más aclamados. Sus películas inspiradas en clásicos de la literatura e incluso obras periodísticas, tienen una fuerte carga estrambótica, delirante y hasta lisérgica. Su pasión por el diseño, la dirección e incluso la actuación lo han llevado a ser acreedor a diversos premios. Óscares, Premios Bafta o Faten Hamama, por mencionar algunos, son visibles en su lista de galardones y nominaciones, aunado a la admiración de sus colegas cineastas.

Nacido un 22 de diciembre de 1940, la vida común le dió un lugar a Terry Gilliam en Medicine Lake, Minnesota. Pero al tener una hermana con asma se vio obligado a trasladarse a California a los diez años. Al cumplir los 18 años, se graduó de Ciencias Políticas en Occidental College de California. Lugar donde editó la publicación Fang y participó como dibujante de la afamada revista Mad.

Siguiendo su línea editorial, se mudó a la ciudad de Nueva York con la finalidad de trabajar para la revista Help! Cuando ésta dejó de publicar, se incorporó a la Guardia Nacional con la intención de evitar su reclutamiento para la Guerra de Vietnam. Al finalizar ese periodo, terminó por mudarse a Reino Unido en 1967. Lugar en el que obtuvo la oportunidad de laborar para el Sunday Time Magazine y The Londoner.

Cuando Terry Gilliam trabajó para la revista Help! conoció a John Clesse, quien después lo invitó en 1969 a unirse al grupo Monty Python y su programa «Flying Circus» que gozaba de gran popularidad. Terry era el único integrante no británico del grupo. En esta agrupación participó como actor en «Se armó la gorda» (1971) donde fue posible recuperar sus mejores propuestas visuales humorísticas, llamadas gags para la televisión.

La memoria rescata el primer trabajo de Terry Gilliam como director con la realización de un corto animado titulado «Storytime» en 1968, mismo al que le siguió «The Miracle of Flight» en 1974. Rondando en esas épocas, también redactó guiones de comedia para emisiones televisivas, como «Do Not Adjust Your Set”.

PRIMER LARGOMETRAJE DE TERRY

A lado de Terry Jones, afamado comediante, Terry Gilliam dirigió en 1975 «Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores». Una burda adaptación de la corte del Rey Arturo que resultó en una de las comedias más graciosas del grupo británico de Monty Python. El talento de Terry para la animación y su increíble imaginación, le abrieron paso para dirigir su primer largometraje en 1977 llamado «La Bestia del Reino». Una burla de la época medieval armonizada por una adaptación de un poema de Lewis Carroll, el autor de «Alicia en el país de las maravillas».

Para 1979, Terry participó como actor, guionista y diseñador de «La vida de Brian», producción de la cual Terry Jones fue el único tildado como director. Las comedias con tintes anárquicos por desafiar el canon conocido tenían un dejo de parodia, farsa y sátira, y se conjuntaron con el gusto por la fantasía y el surrealismo de Gilliam, empezando a marcar tendencia en sus producciones.

La primera vez que el cineasta Terry obtuvo una participación como productor fue en 1981 con «Los héroes del tiempo» donde Sean Connery actúo como Agamenón. Abriéndose paso fuertemente para «Brazil» película de 1985 sobre ciencia ficción que le valió la nominación al Oscar como mejor guión original.

En «Brazil» es notable la influencia de «1984» obra clásica de George Orwell . Resalta un trabajo estético muy cuidado que Terry Gilliam se ha afanado en dejar como sello personal. Mismo que es posible distinguir en » Las aventuras del Barón Munchausen» de 1988 que desafortunadamente, no obtuvo buenos resultados en el gusto del público y su consumo.

TERRY GILLIAM Y EL RECONOCIMIENTO

Las nominaciones a premios renombrados no pararon para Terry Gilliam. Prueba de ello es la postulación a la mejor dirección en los premios Globo de Oro para «El rey pescador». Estrenada en 1991 y permitiendo la circulación de su nombre de manera fluida con cintas como «Doce monos» con una destacable participación de Bruce Willis.

Basada en el libro del afamado escritor y periodista Hunter S. Thompson arribó a las pantallas en 1998, «Asco y miedo en las Vegas». Una cinta que aborda el periodismo gonzo desde la óptica de su ícono quien es mostrado desde su gusto por las drogas y el peligro.

Su gusto por las adaptaciones lo llevó a intentar rodar su versión de «El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha», obra clásica de Miguel de Cervantes. Sin embargo, una serie de dificultades evitó la finalización del rodaje y sólo quedó como testimonio del proceso un documental titulado «Lost in La Mancha». Este proyecto, finalmente fue estrenado en 2018 como «El hombre que mató a Don Quijote» estelarizada por Adam Driver y Jonathan Pryce.

Los proyectos posteriores de Terry lo llevaron a rodar un filme biográfico sobre los Hermanos Grimm y una adaptación que casi exigió tras leer «Tideland». Novela de Mitch Cullin que el director aclamó y decidió llevar a la pantalla con Jodelle Ferland como protagonista. Después, con un claro eco de «El gabinete del Dr. Caligari», estrenó en 2009 «El imaginario del Doctor Parnassus». Una excéntrica fantasía que aborda los pactos diabólicos, el teatro ambulante y la acción.

Su última película como director previa a «El hombre que mató a Don Quijote» (2018) fue «Teorema Zero» en 2013. Donde Matt Damon y Tilda Swinton brillaron en los créditos con sus respectivas participaciones.

Sin duda, las películas de Terry Gilliam demuestran la capacidad del cineasta de trasladar al espectador a escenarios completamente desconocidos pero intrigantes, y a la vez, fascinantes. Hablar de él sin imaginar los escenarios logrados en sus creaciones es casi imposible. Terry Gilliams ha logrado dejar huella en el cine a partir de adaptaciones que sin temor a equivocarse, son más que recomendables.