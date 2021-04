Los cineastas han sido grandes inspiraciones y su influencia es de las principales fuerzas que han movido a la industria por años. Recordemos a cuántas personas influyó Kubrick con su arte, o las generaciones de cineastas que se inspiraron con los filmes de Hitchcok. Si nos ponemos a reflexionar detenidamente, gracias a genios como ellos han nacido más leyendas en el séptimo arte.

Es entonces que recibir un consejo, algún tip o cierta retroalimentación por parte de los directores encumbrados, siempre vienen muy bien recibidos por las generaciones de cineastas incipientes. Es así que a continuación te dejamos poderosos consejos de importantes directores.

Si estás en camino de convertirte en un director o si solamente eres un apasionado de los filmes, sigue leyendo que éstas palabras realmente te inspirarán.

Spike Lee

“El mismo consejo va para cineastas y escritores: ¡Escriban! En ambas disciplinas necesitas escribir, esto se los digo a mis estudiantes, he sido profesor por 15 años. Si hicieras una encuesta en los últimos 25 años te darías cuenta de que los primeros filmes, un largo porcentaje de ellos, sus directores escribieron también sus guiones. Entonces creo que esa es la clave. Si quieres ser director y también puedes escribir, tienes una gran oportunidad para hacer tu primera película”. Spike Lee

Terry Gilliam

“No estudies comunicación o nada que tenga que ver con los medios. Estudia algo útil, como filosofía, inglés, historia, aprende a crear pensamientos, porque no tiene caso hacer películas si solo vas a imitar a la gente; si no tienes pensamientos propios que expresar. También creo que necesitas estar completamente obsesionado con lo que quieres hacer, pero al final, creo que la mejor recomendación es conseguir un trabajo como plomero en vez de cineasta. Porque siempre hay escasez de plomeros, sólo por si acaso…”

George Miller

“Lo más interesante de hacer películas es que se trata de un ejercicio de comprensión. No hay nada que no debes de tomar en cuenta, guion, interpretación, drama, composición, iluminación; he trabajado con creadores impresionantes, compositores, escritores, artistas de todas las ramas y me ha sido posible ver su proceso y lo que he aprendido es que en cada caso, no importa cuál sea tu disciplina, el proceso es el mismo. Lo más importante es que se trata de una interacción entre el intelecto y la intuición”.

Paul Thomas Anderson

“No deberías sentir miedo al hacer una película. Recuerdo que antes, siempre me sentía devastado por el miedo. Si tan solo me hubiera deshecho del miedo mucho antes, esto hubiera sido un poco más fácil. ¡Que te importe una mierda! eso es lo mejor que puedes hacer”.

Federico Fellini

“Estoy completamente consciente de todos esos obstáculos y todos esos enemigos que se interponen entre mí mismo y lo que quiero hacer. Creo que si ambos cooperan de una manera oportuna, me ayudarán a hacer exactamente lo que quiero hacer. Porque esa fricción entre obstáculos y enemigos, significa que puedo entender de manera más clara lo que realmente quiero”.

Sydney Lumet

“Trabaja en cualquier cosa dentro de la industria, no importa si es un documental, o un comercial, lo que sea que te pueda acercar a la cámara, especialmente si quieres convertirte en director. No hay tal cosa como el trabajo bueno o malo; sólo hay trabajo, al menos al principio, hasta que tienes la suficiente experiencia técnica”.