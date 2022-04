6 Piezas cinematográficas de los hermanos Maysles, dos genios detrás de la cámara

Albert y David, los hermanos Maysles eran una pareja de cineastas que dedicaron su vida entera al cine. Se inclinaron mucho en el ámbito del documentalismo y especialmente en narrar con su característico estilo la vida de personajes muy famosos en su tiempo.

Entre las obras de los hermanos Maysles se encuentran Salesman, Gimme Shelter y Grey Gardens. Sus filmaciones de The Beatles constituyen una pieza fundamental para el DVD The Beatles: The First U.S. Visit. Su trabajo es de vital importancia para la industria del cine por las aportaciones que realizaron ambos hermanos. Por ejemplo, en cuanto al tema de la músico y las estrellas de rock que documentaron, resultó ser un material fundamental para contar la historia de nuestra sociedad.

Así mismo lo que documentaron en torno al arte, pues la música y las ramas creativas son como cápsulas del tiempo que resguardan toda la información de una época.

«Albert Maysles es el mejor camarógrafo de América» Jean-Luc Godard

Grey Gardens

En 1975 se publicó este documental realizado por los famosos hermanos Maysles. El cual muestra a una extraña pareja, madre e hija Bouvier, en su vida cotidiana en la ruinosa villa de Grey Gardens en el área de clase alta de East Hampton en Long Island. La madre Edith «Big Edie» Ewing Bouvier, fue la tía de Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. La hija Edith «Little Edie» Bouvier Beale era prima de Jacqueline.

Frente a la cámara, veremos como Little Edie baila y canta; mientras que Big Edie, la mayoría del tiempo permanece recostada en la cama, hablando sobre las relaciones familiares, la moda, la sociedad de clases y el envejecimiento. Madre e hija cantan juntas viejas canciones, cortan bocas, charlan e incluso hablan con los espectadores (es decir, con el equipo de filmación).

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Salesman

Salesman salió en 1969 y se trata de un documental de cine directo, aborda el tema de los vendedores de Biblias que van de puerta en puerta. El filme de los los hermanos Maysles sigue a cuatro vendedores mientras viajan por Nueva Inglaterra y el sureste de Florida, tratando de vender Biblias grandes y costosas de puerta en puerta en vecindarios de bajos ingresos, y asisten a una reunión de ventas en Chicago. La película se centra en particular en el vendedor Paul Brennan, un católico irlandés-estadounidense de mediana edad de Jamaica Plain, Boston, que lucha por mantener sus ventas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Christo in Paris

En este proyecto cinematográfico, los hermanos Maysleys documentan la obra en París de Christo Vladimirov Javacheff, el gran artista búlgaro. Conocido por sus obras monumentales y sobre todo por haber envuelto en gigantescas telas edificios icónicos, puentes, construcciones y hasta parques, alrededor del mundo.

Chisto in Paris muestra cómo el artista y su esposa envolvieron el famoso Pont Neuf en tela. Les tomó una década conseguir el permiso del gobierno francés, y el proyecto creó una gran controversia en París.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Rolling Stones Gimme Shelter

Los cineastas Albert Maysles, David Maysles acompañados de Charlotte Zwerin documentaron el concierto de los Rolling Stones en California en 1969. El título del filme viene por supuesto de la canción «Gimme Shelter«, publicada en el álbum Let It Bleed de 1969. Gran parte de la película trata sobre el polémico concierto del Festival de Altamont, donde puede verse el detrás de cámaras antes del show.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Meet Marlon Brando

Llega el año de 1966 y los cineastas publican esta película. Meet Marlon Brando rápidamente le dio vuelta al mundo cosechando grandes éxitos. Marlon Brando, Rex Morgan, Mary Frann, Lee Murray, Stan Kann son los actores y actrices encargados de dar vida a los personajes que narra la historia. Se cuenta la historia de cómo varios periodistas de todo Estados Unidos se encuentran con Marlon Brando en una habitación de hotel de Nueva York para entrevistarlo sobre su nueva película, Morituri. Aquí veremos a Brando ser un rockstar del cine.

What’s Happening! The Beatles in USA

Un documental de 1964, que sigue a los Fab Four durante cinco días en su primer viaje a Estados Unidos. La narración que sigue es de carácter humorística y muy despreocupado, que muestra a los músicos cómo son recibidos por la cultura americana. Este filme no tiene más presentación, en el cine ya que las leyendas vivientes dan un como resultado un increíble documental de la época y de sus aportaciones al mundo de la música. Y también es muy divertido verlos en acción y conocer más sobre el cuarteto de Liverpool.