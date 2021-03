TOM SAVINI: DE SOLDADO A PRODUCTOR DE EFECTOS GORE

Ya sea Kevin Bacon recibiendo una flecha fortuita en la garganta en ‘Friday the 13th’; el cadáver andante y empapado de Ted Danson en ‘Creepshow’; o un zombi al que le cortan la cabeza con la cuchilla de un helicóptero en ‘Dawn of the Dead’; Tom Savini es responsable de algunos de los mejores momentos del cine de terror. Sin embargo, no muchos sabrán que gran parte de la icónica estética gore del artista se inspira en el traumático tiempo del gurú de los efectos especiales como fotógrafo de campo en Vietnam.

Thomas Vincent Savini nació el 3 de noviembre de 1946 en Pittsburgh, Pensilvania, y es de ascendencia italiana. Cuando era niño, su inspiración fue el actor Lon Chaney, y atribuye sus primeros deseos de crear efectos de maquillaje a él y la película ‘Man of a Thousand Faces‘. Experimentando con cualquier medio que pudiera encontrar, el joven Savini practicó la creación de efectos de maquillaje en sí mismo, y luego convenció a sus amigos de que le permitieran practicar el oficio en ellos.

Más tarde, Savini se desempeñó como fotógrafo de combate durante la Guerra de Vietnam. Mientras servía en el ejército de los EE. UU; aprendió macabros detalles como la forma en que la sangre se vuelve marrón cuando se seca, o cómo nuestros cuerpos pierden el control de los músculos cuando morimos. En entrevista para el Pittsburgh Post, el artista comentó en 2002.

«Cuando estuve en Vietnam era fotógrafo de combate. Mi trabajo consistía en tomar imágenes de daños en máquinas y personas. A través de mi lente, vi algunas cosas horribles. Para afrontarlo, supongo que traté de pensar en ello como efectos especiales. Ahora, como artista, solo pienso en crear el efecto dentro de las limitaciones con las que tenemos que lidiar». Tom Savini, Pittsburgh Post, 2002.

Usando la lente de su cámara, Savini se separó de los horrores de la guerra en la vida real; sin embargo, aquello que atestiguó le perseguiría de por vida. Sus experiencias durante la guerra influirían en su eventual estilo de efectos sangrientos.

«Odiaba ver escenas de guerra y que alguien muriera. Algunas personas mueren con un ojo abierto y un ojo medio cerrado, a veces la gente muere con una sonrisa en la cara porque la mandíbula siempre está floja. Incorporé la sensación de las cosas que vi en Vietnam en mi trabajo«.

A su regreso a Pittsburgh, Savini rápidamente consiguió un trabajo como maquillador en ‘Deathdream’, un horror subestimado y de bajo presupuesto de 1974 sobre un soldado que regresa permanentemente alterado de sus experiencias en Vietnam. Los paralelismos eran obvios y Savini rara vez se quedó sin trabajo a partir de ese momento.

A lo largo de la década de 1980, fue pionero en un nuevo enfoque visceral de los efectos especiales de terror y los animatrónicos, convirtiéndose en un colaborador habitual del fallecido director visionario de terror George A Romero. Dio forma a las coloridas muertes en clásicos del cineasta como ‘Martin’, ‘Dawn of the Dead’, ‘Day of the Dead’, ‘Knightriders’ y ‘Creepshow’.

«Aprendí que las personas se descomponen de manera diferente dependiendo de quiénes son o dónde estaban cuando murieron. Así que traté de hacer que cada zombi en ‘Day of the Dead’, pareciera que estaba en una etapa diferente de muerte. ¡Romero me dejaba ser tan ambicioso como quisiera!» Tom Savini, The Independent, 2020.

Cerca de sus setenta, la principal pasión de Savini hoy en día es enseñar a los estudiantes cómo convertirse en maestros de efectos especiales a través de su célebre programa de efectos de maquillaje en el Douglas Education Center en Pensilvania. En cuanto a su propio legado, y cómo le gustaría ser recordado, Savini concluye:

“¡Mi padre podía hacer todo! Era plomero, electricista, carpintero, zapatero. Siempre quise emularlo. Ya sea dirigiendo, actuando o maquillando y haciendo prótesis, solo quiero que me recuerden como alguien que podía hacer muchas cosas bien «. Tom Savini, The Independent, 2020.