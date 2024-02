«Everybody» los sampleos de Kanye West en Vultures

Kanye West estrenó este nueve de febrero, en colaboración con Ty Dolla $ign, «Vultures«, su más reciente álbum de estudio que irá develando en «entregas». Sin duda, al tratarse de uno de los raperos más polémicos de la escena, el lanzamiento de este nuevo material se vio envuelto en rumores desde el principio con la fecha de lanzamiento y las colaboraciones para finalmente ser estrenado despertando nuevas «problemáticas» con los sampleos de Kanye West en este estreno.

Todo inició el pasado 9 de febrero, mismo día del estreno del material, cuando Ozzy Osbourne escribió en su cuenta personal de «X» arrobando al rapero: “KANYE WEST PIDIÓ PERMISO PARA MUESTREAR UNA SECCIÓN DE UNA ACTUACIÓN EN VIVO DE 1983 DE “IRON MAN” DEL FESTIVAL DE EE. UU. SIN VOZ Y SE LE NEGÓ EL PERMISO PORQUE ES UN ANTISEMITA Y HA CAUSADO UN DOLOR INDECIBLE A MUCHOS. SIguió adelante y usó la muestra de todos modos en su fiesta de escucha del álbum anoche. ¡NO QUIERO NINGUNA ASOCIACIÓN CON ESTE HOMBRE!«

A su vez, Sharon Osbourne, esposa y mánager de Ozzy Osbourne, colgó una publicación en su cuenta persona que decía lo siguiente: «La familia Osbourne nunca ha querido ninguna asociación con Kanye West. Es un tonto antisemita que arroja su retórica al mundo. Kanye, esta vez te jodiste con el tipo equivocado. Sinceramente, Sharon Osbourne .» Dejando abierta la posibilidad de ejercer acciones legales por los sampleos de Kanye West y el uso de «Iron Man» en su propia canción titulada «Carnival«.

Por otro lado, en la canción «Good (Don’t Die)», perteneciente al mismo disco, tomó un fragmento de la canción de 1977 perteneciente a Donna Summer titulada «I Feel Love«. Mediante una historia de Instagram, la cuenta oficial de la difunta cantante denunció lo mismo que Ozzy: «Kanye West… pidió permiso para usar la canción I Feel Love de Donna Summer. Se le negó… cambió la letra, alguien volvió a cantarla o usó IA, pero es «I Feel Love«… ¡¡¡infracción de derechos de autor!!!»

El heredero oficial del patrimonio de Donna Summer, arrobó también a Sharon Osbourne en la publicación donde denunció que I Feel Love estaba dentro de los polémicos sampleos de Kanye West pertenecientes a «Vultures«. Pese a que en ambas publicaciones se ha etiquetado directamente a Kanye, ni este ni su colaborador Ty Dolla $ign han emitido alguna postura al respecto.

Y para rematar, una de las canciones con las que presentaron este disco fue «Everybody» que incluye un coro interpolado de Charlie Wilson con West, Ty Dolla $ign y Lil Baby de la canción del mismo nombre interpretada por el grupo sensación de los 90, Backstreet Boys. Para la cual sólo buscaron la aprobación del editor y respecto a esta pista aún no ha habido una reacción o discurso al respecto del compositor sueco Max Martin y Denniz Pop.

West tiene un largo historial de uso de muestras no autorizadas. El año pasado resolvió una disputa de derechos de autor con el músico Marshall Jefferson por el uso de la canción de 1986 «Move Your Body» en la canción «Flowers» de Donda 2. Y «Vultures» además de la polémica de los sampleos de Kanye West, atrajo los reflectores ya que la canción que le da nombre al disco tiene un fragmento que ha sido tachado de antisemita: “¿Cómo soy antisemita? Me acabo de follar con una perra judía ”.