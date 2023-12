Esta semana te traemos toda la información sobre las polémicas del nuevo disco de Kanye West I Además, te contamos sobre el parque temático de Drake con obras de artistas como Basquiat y Dalí I Tenemos todos los detalles sobre la biopic de Amy Winehouse. Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conectate con nosotros. Hoy tenemos como invitada a Andrea García, artista plástica.

Microdosis semanal

50 Cent dirigirá un documental sobre las acusaciones en contra de p diddy por agresión sexual

A través de la compañía de producción G-Unit Film & Television, 50 Cent está preparando un documental en el que abordará las acusaciones de abuso sexual en contra del rapero Sean John Combs, mejor conocido en la industria como «Puff Diddy«.

Los señalamientos han sido expresados por diversas mujeres, incluyendo a su exnovia Cassie Ventura, quien afirmó que sufrió abusos físicos en su contra, durante el tiempo compartido con el rapero. Aún no existe fecha de lanzamiento del documental pero 50 Cent adelantó que a medida que se desarrolle, se espera generar más detalles alrededor del contenido y la forma en que serán llevadas las acusaciones para no revictimizar ni caer en el amarillismo.

Se planea que las ganancias obtenidas con el documental, sean destinadas a las personas afectadas por los actos cometidos por P. Diddy. La intención inicial de este documental es generar un impacto contundente que contribuya a la lucha en contra del abuso sexual y la protección y apoyo a las víctimas.

Todos los detalles sobre la biopic de Amy Winehouse

La productora Studio Canal presentó una segunda imagen oficial sobre la biopic de Amy Winehouse, además anunció que se estrenará en los cines del Reino Unido, Alemania, Polonia el 12 de abril de 2024, mientras que en los Países Bajos y Australia será el 18 de abril. También se informó que, Focus Features anunciará pronto la fecha de lanzamiento en México y Estados Unidos para continuar con su distribución en el resto del continente americano.

Back to Black fue escrita por Matt Greenhalgh y estará musicalizada con muchos de los éxitos de Amy Winehouse, ya que cuenta con el apoyo total de Universal Music Group, Sony Music Publishing y otras empresas que siguen controlando los derechos de sus canciones, a pesar de las polémicas con su padre hace algunos años. La trama de la película se centrará en el extraordinario genio, la creatividad y la honestidad de Amy que tocaron todo lo que hizo. Un viaje que la llevó desde la locura y el color de Camden High Street de los años 90 hasta la adoración global y su deceso.

El chico y la garza se perfila para ganar como mejor película animada

El regresó a los reflectores de Hayao Miyazaki con su última película animada «El chico y la garza» resultó un éxito en taquilla tras su estreno en Estados Unidos donde recaudó cerca de 12.8 millones de dólares. Se sabe que Guillermo del Toro es admirador del trabajo de Hayao Miyazaki, tanto que cuando tuvo la oportunidad de ver el estreno de «El chico y la garza» dijo: “esa es la marca de un verdadero autor, el aspecto confesional, el aspecto intrépido de sus películas donde la estructura no es limitado por la estructura aristotélica occidental de tres actos, Miyazaki lo prueba una y otra vez”.

«El niño y la garza» está dentro de la lista de películas elegibles al Oscar como Mejor Película Internacional del 2024 cuyas nominaciones se darán a conocer el próximo 23 de enero.

El graffiti invade el Art Basel de Miami Beach

Este seis de diciembre se inauguró el Art Basel en Miami Beach convirtiéndose en el epicentro de la cultura. Más de 30 ferias y exposiciones se alían para presentar un gran mosaico de expresiones artísticas que cada año recibe más visitantes. El graffiti reluce en el Art Basel de Miami Beach mediante un museo dedicado y creado para preservar la historia del arte urbano y celebrar la importancia que está tomando en su cruce con otras artes.

Como es costumbre varios colectivos de artistas urbanos intervinieron un edificio con grafos de bombas y tags para así darle relevancia a la participación del graffiti en esta semana del arte. Nombres como 1UP, el crew más famoso de Europa, Mad Society Kings de Los Ángeles, On The Run que recientemente celebraron su 30 aniversario y Fuck The Police destacaron en esta increíble participación colectiva.

Drake invirtió 100 millones de dólares para recuperar «Luna Luna un parque de diversiones temático con obras de Basquiat y Dalí

El rapero Drake ha hecho una inversión de 100 millones de dólares para restaurar el parque de diversiones abandonado ubicado en Hamburgo, Alemania llamado «Luna Luna«. La particularidad de este recinto es que cuenta con obras de artistas renombrados como Salvador dalí, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, David Hockney y Roy Lichtenstein. Luna Luna abrió sus puertas en 1987 gracias a André Heller, artista vienés que invitó a participar a más de treinta artistas en la creación de un parque de diversiones saturado de arte y diversión.

Dentro de las atracciones se encontraba un carrusel de Keith Haring, una noria de Jean-Michel Basquiat, un laberinto elaborado por Lichtenstein, y una surrealista casa de los espejos diseñada por Salvador Dalí. El parque cerró al finalizar el verano del mismo año de apertura y estuvo resguardado en contenedores durante más de quince años hasta que Dream Crew, siguió el interés de Drake en el proyecto y lo rescataron. Las obras continúan a la fecha en proceso de restauración para concretar los planes de que Luna Luna se vuelva una feria itinerante como Heller lo planteó desde un inicio. Además, se trabaja en un documental sobre la restauración y se ha anunciado que la feria recorrerá Norteamérica en cuanto concluya la restauración.

El Joker de Florida quiere hablar con desarrolladores de Grand Theft Auto 6 por su aparición en el trailer ​​

El 4 de diciembre, la compañía Rockstar Games lanzó el tráiler de Grand Theft Auto 6, donde vimos varias referencias a la ciudad de Miami como por ejemplo: los personajes, en los que se destacó uno en particular cuyo parecido al Joker de Florida causó polémica y provocó una solicitud de remuneración económica por parte del sujeto de cara tatuada. El Joker de Florida se hizo famoso por apuntar con arma de fuego a automovilistas en 2017 y por ello, fue detenido por la policía de Miami.

La escena de su juicio fue replicada por Grand Theft Auto 6 y esto despertó su inconformidad. Aunque no se trata de una copia fiel, el nuevo personaje del videojuego, resulta una referencia bastante explícita y por ello, el Jocker decidió solicitar una compensación económica y exigió un encuentro con los realizadores del juego. Al día de hoy, el sujeto se tiñó el cabello de morado, tal como aparece el personaje del videojuego y expresó que le ofrece a la desarrolladora de juegos una campaña publicitaria gratuita de por vida pero que solicita un millón de dólares.

Esta no es la primera vez que Grand Theft Auto está envuelto en acusaciones por uso de imagen. Lindsay Lohan demandó a Rockstar Games porque consideró que su imagen había sido usada para GTA V. Sin embargo, la demanda fue desestimada tras un largo periodo de juicios. Aún no ha habido respuesta por parte de Rockstar Games.

Las polémicas que rondan el nuevo disco de Kanye West

Como parte de la fiesta en Miami para dar a conocer «Vultures», su nuevo disco en colaboración con Ty Dolla Sign, Kanye salió al escenario con una capucha negra, muy parecida a la que portaban los integrantes del KKK para cantar ‘Vultures‘. El hecho no sólo causó polémica por esta situación sino porque a su lado estaba su hija de 10 años, North West.

Además Ty Dolla Sign y Kanye West samplearon “Everybody”, el de los Backstreet Boys, cabe destacar que para esto kanye necesita el permiso de la discográfica como del editor, pero como en este caso usó una interpolación y no tomó como tal la grabación original, sólo se requiere el permiso del editor. Todo parece indicar que «Vultures» tendrá una canción en colaboración con Bad Bunny, ya que en la listening party hubo un breve extracto de un tema, donde se escucha uno de los gritos característicos del rapero boricua. Por si fuera poco, North West también participa en el nuevo álbum «Vultures» de su padre, en el que debutó con la canción “Bless me”, por la que recibió críticas y elogios.

Recomendación de la casa

Andrea García, es escultora egresada de la Licenciatura en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Su práctica artística se concentra en las posibles intersecciones entre el BSDM y la cerámica. Le interesa cómo éstas pueden reconfigurar sus dinámicas y objetos para generar un lenguaje escultórico que le permita explorar las relaciones de poder y los vínculos con el cuerpo. Hoy la tenemos en el estudio para presentar las noticias y sobre todo para que nos cuente más sobre su arte.