El Art Basel en Miami Beach se inauguró el seis de diciembre de este año celebrando el mes del arte en el sur de Florida convirtiéndose en el epicentro de la cultura. Más de 30 ferias y exposiciones se alían para presentar un gran mosaico de expresiones artísticas que cada año recibe más visitantes. El desarrollo de esta ha permitido la creación de la Semana del Arte.

La pintura, fotografía, escultura, y el graffiti invade el Art Basel de Miami Beach. Los espacios destinados a la realización de distintas ferias en el marco de la Semana del Arte se llenan de artistas invitados y organizaciones que muestran trabajos colectivos o en individual que fomentan el descubrimiento, preservación y compra-venta de arte en general.

Los municipios circundantes también fungen como lienzos para plasmar nuevo arte. El graffiti invade el Art Basel de Miami Beach mediante un museo dedicado y creado para preservar la historia del arte urbano y celebrar la importancia que está tomando en su cruce con otras artes.

Las calles representan un espacio idóneo para mostrar la importancia de este arte. Desde Bal Harbour en el norte hasta la calle peatonal de Miami Beach, Lincoln Road, en el sur se han visto intervenciones artísticas relevantes. Los hoteles exponen artistas invitados u organizan muestras colectivas, como No Vacancy y Art Gaysel, y los espacios para otras artes, como The Bandshell, ofrecen programaciones especiales para Miami Art Week.

Este año, la sorpresa fue la apertura de un nuevo espacio: The Art of Hip Hop. Esta nueva ala del museo cuenta con un lounge para artistas, cócteles, personalización de sneakers así como presentaciones de DJ y arte en vivo. Además, se inauguró la muestra: Metaphysical Surrealism del artista Mear One, oriundo de Los Ángeles así como un proyecto especial de fotografía Polaroid con 1UP y Martha Cooper.

Colectivos mejor conocidos como crews, intervinieron un edificio perteneciente a VITAS, un hospital centrado en el cuidado exclusivo de pacientes con requerimientos específicos con pintas al más puro estilo original de bombas y tags para darle relevancia a la participación del graffiti en esta semana del arte. Nombres como 1UP, el crew más famoso de Europa, MSK (Mad Society Kings) pertenecientes a Los Ángeles, OTR (On The Run) que recientemente celebraron su 30 aniversario y TFP (Fuck The Police) destacaron en esta increíble participación colectiva.