Thom Yorke presenta dos avances del soundtrack «Confidenza»

Thom Yorke, el reconocido vocalista y compositor de la legendaria banda Radiohead, y también del proyecto The Smile, presentó “Knife Edge” y “Prize Giving”. Temas que forman parte de la segunda banda sonora de Yorke. El músico británico ha compuesto la música original de Daniele Luchetti, Confidenza.

En 2018 Thom Yorke contribuyó con la música de la versión más reciente de Suspiria, de Luca Guadagnino. A manera de adelanto, el compositor compartió la imagen de “Knife Edge”, y la cara B, “Prize Giving” de la partitura de Confidenza, que comprende 12 pistas en total. La banda sonora se grabará en conjunto con la London Contemporary Orchestra, y con un grupo de jazz que contempla a Robert Stillman.

Tom Skinner, compañero de Thom Yorke en la banda The Smile, también formará parte del proyecto. El próximo viernes 26 de abril, a través de XL Recordings, se lanzará digitalmente. Por su parte, el lanzamiento en físico será el 12 de julio. Protagonizada por Elio Germano, Vittoria Puccini e Isabella Ferrari, el drama italiano de Confidenza, que se trata de una adaptación de la novela homónima de 2019 de Domenico Starnone, se centra en la aventura entre un profesor de nombre Pietro, y Teresa, una de sus ex alumnas.

La lista de canciones de Confidenza, música para la película de Daniele Luchetti, ha sido catalogada como enigmática. Una banda sonora intensa compuesta por The Big City, Knife Edge, Letting Down Gently, Secret Clarinet, In the Trees, Prize Giving, Four Ways in Time, la que le da nombre a la obra, Confidenza; Nosebleed Nuptials, Bunch of Flowers, A Silent Scream y On the Ledge.

Gracias a la espontánea y melancólica voz y su capacidad de interpretación del cantante, es posible disfrutar de canciones con líricas y acústicos fuera de la realidad que transportan a un mundo de paz. Cabe recordar que el próximo mes de junio The Smile comenzará la gira promocional de su segundo álbum Wall of Eyes, donde recorrerá Alemania, Croacia, Rumania, hasta Suiza y España.