C Tangana inaugurará el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

La edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se llevará a cabo del 7 al 15 de junio. Este año, la inauguración correrá a cargo del trabajo de Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González con el documental del rapero C Tangana dado que en esta edición, la comunidad de Madrid, España, será la invitada de honor.

«Esta ambición desmedida» es el nombre del material que muestra al rapero español en su vida con un seguimiento por más de cuatros años; desde la creación de «El Madrileño» hasta la gira mundial «Sin cantar ni afinar» y tiene como objetivo mostrar el lado más íntimo y personal de C Tangana. Este largometraje tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España.

“No es un documental. No es una gira. Es una tragedia”, cita el promocional de la película dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González. Este proyecto fue producido por Little Spain, una productora creada por Antón Álvarez (C Tangana), Santos Bacana, Cris Trenas y María Rubio. La función se llevará a cabo el día 7 de junio a las 19:00 horas en el Auditorio Telmex (ubicado en la calle Obreros de Cananea 747, en Complejo Belenes).

Tras de reunir a más de 50,000 espectadores durante las primeras semanas de estreno en España, el documental se colocó en los primeros puestos de los documentales más taquilleros del año. Aunque la película ha tenido gran recepción (lo que incluye una nominación a los Premios Goya de este año), C Tangana admite que le cuesta verla como un documental ya que es parte de su vida.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

La distinción fue anunciada durante la recepción en la sede del Departamento de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, donde Mariano de Paco Serrano, consejero de la capital española, recibió a Estrella Araiza, directora del FICG.

Cabe recordar que España fue invitada de Honor del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2006 y dentro de las personalidades que lo han engalanado a lo largo de los años destacan Natalia Jiménez, Antonio Banderas, Ángela Molina, Adrián Silvestre, Ventura Pons, Eduardo Noriega, Victoria Abril, Pedro Almodóvar, Carlos Saur, Marisa Paredes y Julio Medem.

El programa del festival incluirá una importante selección de películas provenientes de este lugar, tanto de cine patrimonial como contemporáneo. En esta ocasión, el cartel del evento estuvo a cargo de la tatuadora y artista gráfica Tata Muciño, quien se inspiró en la belleza de los rasgos de las mujeres mexicanas. Así que también hay mucho que ver más allá del trabajo de C Tangana.