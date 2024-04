La exorbitante cantidad que se pagó por un disco de The Velvet Underground & Nico

Los vinilos se han vuelto elementos imprescindibles en la modernidad, aún cuando pertenecen a la nostalgia de los aparatos tocadiscos del pasado. El amor por lo vintage o el sencillo recuerda de una época ya transitada ha sido beneficiosamente aprovechado por grandes bandas que han tenido reediciones o nuevos lanzamientos de sus materiales en este formato. Ahora, es el turno de The Velvet Underground & Nico.

El álbum debut homónimo de The Velvet Underground & Nico no obtuvo el éxito esperado en su lanzamiento en 1967. Sin embargo, décadas más tarde, Brian Eno bromeó diciendo que si bien el disco sólo vendió 30.000 copias en sus primeros cinco años, «todos los que compraron una de esas 30.000 copias fundaron una banda…» Curiosamente, casi 60 años después, la cifra citada por Eno se ha manifestado de una manera completamente nueva e igualmente legendaria.

Esto, debido a que una edición extremadamente rara del vinilo de siete pulgadas perteneciente al sencillo «All Tomorrow’s Parties» de The Velvet Underground & Nico fue vendido en Discogs por el precio récord de s30,000 dólares. Según la información recabada, la venta se originó en marzo y el comprador prefirió conservar el anonimato antes que develar el rostro del nuevo dueño de esta joya. El disco en sí se mantiene en buenas condiciones y se puede escuchar por completo

El vinilo de The Velvet Underground & Nico fue descrito en su ficha de venta con la característica que resaltaba un ligero desgaste pero con el estado suficiente para generar la transacción más grande de la historia de Discogs, la base de datos más importante para grandes coleccionistas. Pese a que el anuncio solicitaba que se recogiera en tienda, el comprador vivía lo suficientemente lejos para que el vendedor tomara un vuelo y lo entregará personalmente.

Lanzado originalmente como sencillo promocional en 1966, quedan menos de 10 copias conocidas del formato de siete pulgadas perteneciente a The Velvet Underground & Nico. Con “All Tomorrow’s Parties” en blanco y negro “Ill Be Your Mirror”, esta edición ha sido un artículo bastante atractivo para los coleccionistas gracias al detalle y la energía capturados por las mezclas monocromáticas.

La portada de la imagen que acompaña a la edición de The Velvet Underground & Nico, no hace más que aumentar su valor, y el coleccionista Andy Davis explica: “La portada nunca se publicó comercialmente y sólo tuvo como objetivo fines promocionales. Se dice que esta portada nunca estuvo empaquetada con copias de vinilo reales. Sólo ha aparecido como un artefacto de papel, y sólo en cantidades de una sola cifra”. Antes de esta venta, la venta más cara en Discogs fue un sencillo inédito de Sex Pistols por 15.625 dólares en 2018.