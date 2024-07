Billie Eilish reveló qué es lo que más le excita de las personas

Durante una reciente entrevista, Billie Eilish reveló varios detalles sobre sus relaciones personales y lo que más le atrae de una persona. Por lo que la intérprete de «Bad Guy», también tocó el tema de higiene en el último episodio con Amelia Dimoldenberg, en el programa «Chicken Shop Date».

Fue entonces que la ganadora del Grammy, confesó que en cuanto a parejas potenciales esto es lo que la excita: «El olor es una especie de número uno. Puedo evitarlo, pero definitivamente estoy como… eso es lo primero que noto. Y tengo un olfato muy fuerte, así que si alguien huele bien, me gusta más«.

De igual manera, dijo que cuando se enamora, lo hace completamente. «¿Qué me excita? Pasión. Todo se trata de la pasión. Me vuelvo absolutamente loca. Cuando era pequeña, de quien me enamoraba nunca estaba enamorado de mí, que yo sepa. Es triste. Todo lo que hago es enamorarme de la gente, todo lo que hago. Cuando no estoy enamorado, la vida se siente tan vacía», aseguró.

Para finalizar su intervención en el programa, Eilish agregó que se ha planteado la posibilidad de no volver a salir con alguien. Aunque sabe que no es cierto, pues solo espera encontrar la persona correcta para ella.

Cabe recordar que hace unos meses Billie tuvo una charla con Lana del Rey donde se sinceró sobre las experiencias que ha tenido con el amor y las relaciones. Incluso declaró que odiaba quien era mientras estaba enamorada. «Literalmente odio tanto quién soy cuando estoy enamorada. Realmente no me gusta estar… Iba a decir fuera de control, pero hay formas en las que me gusta estar fuera de control. Tengo un problema de poder y un problema de control, y tampoco me gusta ser vulnerable de una manera romántica», señaló.

En esa ocasión Eilish reconoció que puede aparentar ser “una persona a la que no le importa nada” cuando está en una relación. Sin embargo afirma que es todo lo contrario, pues se preocupa mucho por las personas y ofrece siempre amor y pasión. “En las relaciones, nunca expreso ninguna de mis necesidades”, afirmó.

La última relación y ruptura que se sabe de la cantante de 22 años fue en 2023, cuando finalizó su relación con Jesse Rutherford, el líder de la banda The Neighbourhood. Meses después reafirmó su soltería y habló públicamente de su orientación sexual, lo cual provocó revuelo aunque Billie siempre había declarado que es bisexual.