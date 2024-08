Qué artistas se presentarán en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Los juego olímpicos trajeron consigo más que medallas y actuaciones espectaculares por parte de los atletas. El hecho de que la ceremonia de inauguración contara con la participación de distintos géneros musicales, provocó mucha emoción en las personas. Aunque en días pasados ya se había anunciado artistas del cierre, el anuncio de la ceremonia de clausura de las Olimpiadas 2024, trae sorpresas.

Billie Eilish, Snoop Dogg y Red Hot Chili Peppers han sido el anuncio para la ceremonia de clausura de las Olimpiadas 2024. Esto en representación de la próxima sede olímpica en Los Ángeles, lugar de la clausura, sellando el relevo entre París y la próxima de 2028. Ben Winston, experto en producción de lo premios Grammy, está coordinando junto a productores franceses la ceremonia de cierre.

La selección de los artistas para la ceremonia de clausura de las Olimpiadas 2024 no es una casualidad. Billie Eilish, es oriunda de Los Ángeles por lo que su concierto de 2021 se tituló “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”. Snoop Dogg, quien se desempeñó en las Olimpiadas como corresponsal de la NBC, nació en Long Beach, a menos de 40 kilómetros de Los Ángeles. Y los Red Hot Chili Peppers, por último, irrumpieron en la escena punk de Los Ángeles desde los años 80.

Como dicta la tradición, la ceremonia de clausura de las Olimpiadas va a incluir una ceremonia de entrega de premios a la próxima ciudad anfitriona de la justa olímpica. Por ello, Tom Cruise subirá a un avión con destino a Los Ángeles después de hacer rapel desde lo alto del Stade de France con la bandera olímpica. Al llegar a su destino, saltará en paracaídas hasta el letrero de Hollywood para cerrar su actuación y permitir el final solemne con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibiendo la antorcha olímpica y llevándola de vuelta a Estados Unidos.

Los espectáculos se retransmitirán desde California con una mezcla de actuaciones grabadas y en vivo. La ceremonia de clausura de las Olimpiadas se dará en medio del estado de alerta que se vive alrededor de los eventos musicales en directo. Esto, después de que las autoridades austriacas frustraron un atentado terrorista en la etapa vienesa del «Eras Tour» de Taylor Swift. Por esta razón, aún se desconoce el lugar donde se llevará a cabo este magno evento.