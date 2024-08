El plan B de los Juegos Olímpicos por el estado crítico del Río Sena

El estado crítico del Río Sena no es una novedad. Las autoridades de París habían prohibido nadar en sus aguas durante más de 100 años. A pesar de que la organización de los Juegos Olímpicos 2024 invirtió 1.4 mil millones de euros para mejorar la calidad del agua, la situación no mejoró. Incluso, la alcaldesa parisina Anne Hidalgo, nadó en el río para demostrar que la inversión no fue desmedida, pero no al parecer no fue suficiente.

Pese a las advertencia sobre la existencia de bacterias como el E. coli, los organizadores de los Juegos Olímpicos decidieron manejar la planeación original. Esto, incluía las competencias de nada en el río, pero las competencias llevadas a cabo, no culminaron bien. Jolien Vermeylen, atleta competidora del triatlón femenino también expresó su preocupación por el estado crítico del Río Sena. Ella también participó en la competencia del río y describió el agua como «extremadamente sucia«.

Debido al estado crítico del Río Sena, la World Aquatics, el organismo responsable de las competiciones de natación, decidió cancelar la sesión de práctica. Pese a la problemática, la organización ha confirmado que las competencias de maratón programadas para el 8 y 9 de agosto siguen en pie. Las autoridades olímpicas afirman que las competiciones podrán llevarse a cabo sin problemas debido a que se espera un clima favorable.

Pero, debido al estado crítico del Río Sena, si sus condiciones no son las óptimas para nadar, los organizadores han planteado una propuesta. Trasladar las competencias al Estadio Náutico en Vaires-sur-Marne. Lugar que cuenta con una capacidad para 15.000 personas ubicado a más de 35 kilómetros del centro de París y garantiza agua limpia para los competidores.

Y como ha sucedido en estas Olimpiadas, circuló una noticia con titular falso o presuntamente mal informado. Circuló la noticia de que la triatleta belga, Claire Michel, había ingresado al hospital luego de participar en la competencia en el río. Según algunos medios, debido al estado crítico del Río Sena, la competidora había enfermado por la bacteria E. coli albergada en las aguas en las que nadó. Sin embargo, ella misma desmintió esta noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

Aún con esta aclaración, el estado crítico del Río Sena sigue siendo un tema importante. El plan de su rescate para las Olimpiadas se trazó con la finalidad de retirar la restricción de nadar en sus aguas. Este incluyó la construcción de una gigantesca cuenca subterránea de almacenamiento de agua en el centro de París. Además de la renovación de la infraestructura de saneamiento y la mejora las plantas de tratamiento de aguas residuales.