Así fue como Rachael Gunn calificó a los Juegos Olímpicos con puntuación cero

Rachael Gunn mejor conocida como B-girl Raygun compitió en breaking, la disciplina que debutó como deporte en los Juegos Olímpicos París 2024. Los seguidores no estaban muy seguros de qué esperar en la rama olímpica del break dance, sin embargo, los movimientos de Gunn rápidamente se viralizaron.

La joven no ganó ninguna de las batallas en la fase “Round Robin”, es decir la primera ronda después del pre clasificatorio. Por lo tanto no logró avanzar a las finales, no obstante durante la ronda Rachael Gunn presentó una serie de bailes poco convencionales. Por lo que incluyó un “salto de canguro” en alusión a su país de origen, Australia.

Cabe señalar que Rachael eligió movimientos más artísticos y creativos en vez de los giros de cabeza y acrobacias que generalmente se ven en el breaking. Desafortunadamente, su estrategia no funcionó para obtener buenas puntuaciones por parte de los jueces. En una entrevista previa a su participación en los Juegos Olímpicos la bailarina dio a conocer que quería dar una propuesta única. Ya que el breaking se basa también en la creatividad y originalidad, por lo que desarrolló sus propios movimientos y secuencias de bailes.

«Mi especialidad es el estilo y la creatividad, no la dinámica o los movimientos de poder como muchos otros bailarines», declaró. Además ella sabía que su estilo podría no tener una puntuación tan alta, pero esperaba que fuera bien recibida por los fans.

Tras su baile, uno de los jueces de los Juegos Olímpicos rompió el silencio y respaldó la actuación de Raygun. «Romper se trata de originalidad y traer algo nuevo a la mesa y representar a su país o región», explicó el juez principal Martin Gilian. «Esto es exactamente lo que Raygun estaba haciendo. Se inspiró en su entorno, que en este caso, por ejemplo, era un canguro«.

“Ella solo estaba tratando de aportar algo nuevo, algo original y algo que representara a su país. Estamos con ella. Tenemos cinco criterios en el sistema de puntuación comparativa. Su nivel puede que no haya sido tan alto como el de los otros competidores”, la comunidad de break dance y hip hop la apoyan completamente, mencionando también que quería intentar algo nuevo”.

Por otro lado, aclaró que Rachael Gunn llegó a las olimpiadas ganando oficialmente la clasificatoria de Oceanía. Es decir ganó desde su región pero en las olimpiadas las otras rutinas de las b-girls fueron mejores. Por eso no obtuvo votos en sus rondas.

B-girl Raygun representó a Australia en 2021, 2022 y 2023 en el Campeonato Mundial de Breaking. La joven de 36 años también es profesora en la Universidad Macquarie de Sydney y cuenta con un doctorado en estudios culturales.