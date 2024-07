Escucha los nuevos sencillos de Karen O, Janes Addiction y Nick Cave

Los estrenos musicales siempre serán relevantes e imprescindibles. La escena de la música tiene un panorama tan amplio que los lanzamientos jamás terminan. La emoción crece cuando se trata de exitos nuevos de leyendas o personajes emblemáticos de la música. Tal es el caso de la promoción de los nuevos sencillos de la semana donde Karen O, Janes Addiction y Nick Cave presentan piezas dignas de escucharse.

Janes Addiction ha presentado un estreno con la alineación clásica. El cantante Perry Farrell, el bajista Eric Avery y el baterista Stephen Perkins lanzaron una canción a 34 años de la conformación original. Esta inicia con una línea de bajo de Avery, antes de que la voz reconocible de Farrell intervenga y se titula «Imminent Redemption”.

La versión de estudio se estrena dos meses después de que Jane’s Addiction la presentara el 23 de mayo en un concierto en Londres. Ese espectáculo marcó el regreso del guitarrista Dave Navarro, tras una batalla contra el COVID prolongado que lo alejó de los conciertos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Por otro lado en la lista de los nuevos sencillos, figura también la gran Karen O en compañía de Danger Mouse. Además de reeditar su LP perteneciente a 2019 llamado «Lux Prima» planean lanzar dos temas adicionales en un sencillo de vinilo de 7 pulgadas. Mientra tanto «Super Breath» es su primera canción nueva desde que editaron el LP.

Para el 20 de septiembre estrenarán la versión de 2019 de «Perfect Day» de Lou Reed, grabada originalmente para una sesión de SiriusXMU. Es importante resaltar que la reedición de «Lux Prima» cuenta con un folleto de 16 páginas con contenido del Encuentro con Lux Prima en la Fundación de Artes Marciano de Los Ángeles.

Desde 2019, Danger Mouse ha lanzado ha lanzado el LP Cheat Codes con Black Thought y reeditado su álbum de 2004 con Jemini, Born Again. En tanto que, Karen O se reunió de nuevo con Yeah Yeah Yeahs para el exitoso LP de 2022 Cool It Down .

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Nick Cave también ingresó a la lista de nuevos sencillos de la semana con “Long Dark Night”. Una canción inspirada en el poema “Dark Night of the Soul” del poeta español del siglo XVI San Juan de la Cruz. Una balada country que sigue de lo sencillos anteriores «Wild God» y «Frogs» con raíces en piano y guitarra acústica imperdibles.

“Long Dark Night” procede del disco «Wild God» que es el álbum de estudio número 18 de Nick Cave and the Bad Seeds y estará disponible a partir el 30 de agosto. Cave habló sobre este disco diciendo sentirse en desacuerdo con el proceso de composición de canciones, llamándolo “una maldita pesadilla”.