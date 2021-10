10 canciones de amor favoritas de Nick Cave

En las últimas semanas, Nick Cave, el compositor australiano, ha tenido una gran apertura con sus fans gracias a The Red Hand Files, un espacio donde sus seguidores le envían preguntas y el artista les contesta en un par de días y de forma bastante detallada. Tan puntual que hasta da canciones de amor para dedicar.

Cave ha recibido bastantes cuestionamientos, pero por fin respondió la que seguramente muchas personas se han realizado, ¿qué es el amor?. Quién mejor para responder semejante incógnita de la vida que el propio Nick, quien con The Bad Seeds ha realizado decenas de temas que abordan este sentimiento, ya sea individual o compartido.

La réplica que obtuvimos en The Red Hand Files, por parte de Nick Cave, es que las canciones son el lenguaje del amor y tal vez por eso se han hecho, para darle voz a ese extraño e inescrutable sentimiento que se apodera de nosotros.

“No sé, algunas canciones son la encarnación del amor y por eso nos conmueven demasiado. Son simples e incendiarios aparatos que hacen que explote nuestro corazón en pedazos”.

Pero la respuesta no quedó ahí, como mencionamos antes, The Red Hand Files sirve para que el intérprete de “Into My Arms”de una muy precisa información, y para complementar, nos dio sus canciones de amor favoritas, aunque dejó en claro que la mayoría son tristes y sentimentales.

Nina Simone, Bob Dylan, Bee Gees, hasta Glen Campbell y The Carpenters, una lista de 10 canciones de amor que para Nick Cave significan mucho y revelan la verdadera naturaleza del amor. Chécalas a continuación.

Canciones de amor favoritas de Nick Cave

Superstar – Carpenters

Something On Your Mind – Karen Dalton

Comfort You – Van Morrison

My Father – Nina Simone

To Love Somebody – Bee Gees

Angel of the Morning – Merrilee Rush

Always On My Mind – Elvis Presley

I Threw It All Away – Bob Dylan

Where’s the Playground Susie? – Glen Campbell

Nights in White Satin – The Moody Blues

