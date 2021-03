CONOCE 5 GRANDES THRILLERS DE TODOS LOS TIEMPOS

«Los buenos thrillers son aquellos que está tan bien escritos que pueden ser leídos por puro placer después de conocer el desenlace”. Laurie Valls-Russells

Sin lugar a dudas, uno de los géneros literarios más prolíficos, y que año con año produce un buen número de ejemplares (muchos de ellos exitosos), es el thriller. En España conocido como suspense, y en Hispanoamérica suspenso; su principal motivación es generar miedo en el receptor y conmoverlo a partir de sucesos inesperados.

La Asociación Internacional Thriller Writers lo define como “un repentino pico de emociones, excitación, suspenso, miedo y regocijo que conduce a la narrativa; a veces sutilmente con subidas y bajadas, otras con un ritmo constante y a toda velocidad”.

Con una infinidad de sub-vertientes, que van desde el clásico y el de procedimiento criminal; pasando por el psicológico; el apocalíptico y el espeluznante; el thriller es uno de los géneros que mejor venden a nivel internacional. Del Top 5 de los escritores mejor pagados en lo que va del 2021 (vía Wealthy Gorilla), dos de ellos James Patterson (‘Alex Cross’) y Stephen King (‘The Stand’), pertenecen justamente al apartado del suspense.

A decir verdad, el thriller mantiene una estrecha relación con el mundo del séptimo arte, ratificando así la comunión entre la literatura y el cine. Le ocurrió a John Katzenbach, uno de los autores más renombrados del género, con ‘La guerra de Hart’ y a John Grisham con ‘El informe pelícano’; que fue llevado a la pantalla grande en 1993 con las actuaciones de Julia Roberts y Denzel Washington.

Otros libros en los que Hollywood ha encontrado inspiración son por ejemplo con ‘Shutter Island’, de Dennis Lehane; ‘Misery’, de Stephen King (y tantos otros de sus libros). Del italiano Alberto Marini , su obra ‘Mientras duermes’ encontró par filmográfico en el 2011; así como ‘El Club Dumas’ de de Arturo PérezReverte y ‘El inocente’. de Michael Connelly. Entre las publicaciones más recientes llevadas a las marquesinas destacan ‘Perdida’, de Gillian Flynn; y ‘El muñeco de nieve’, de Jo Nesbo.

¿Quieres adentrarte en el mundo del thriller? Te recomendamos 5 obras imperdibles

‘Misery’– Stephen King

Paul Sheldon. Es un novelista superventas que finalmente ha conocido a su mayor fan. Su nombre es Annie Wilkes y es más que una lectora rabiosa: es la enfermera de Paul, cuidando su cuerpo destrozado después de un accidente automovilístico. Pero ella también es su captora, manteniéndolo prisionero en su casa aislada.

Misery es una novela de terror psicológico del escritor estadounidense Stephen King, publicada en 1987. Tuvo una gran recepción y fue ganadora del premio Bram Stoker a la mejor novela. Una adaptación cinematográfica fue dirigida por Rob Reiner en 1990.

‘Strangers’– Dean Koontz

Seis extraños inexplicablemente son atormentados por pesadillas, ataques de miedo y episodios de comportamiento inusual. Los seis comienzan a buscarse cuando llegan desconcertantes fotografías y mensajes, lo que indica que la causa puede estar en una estadía de fin de semana olvidada en un motel aislado de Nevada.

Koontz ha encabezado una excelente lista de novelas de terror y suspenso con un suspenso casi insoportable. Su capacidad para mantener el misterio a través de varios giros en la trama es impresionante, al igual que su variedad de personajes creíbles y comprensivos.

‘The Little Stranger’– Sarah Waters

Sarah Waters, autora de los clásicos de culto ‘Tipping the Velvet’ y ‘Fingersmith’, profundiza en la historia de fantasmas góticos victorianos con ‘The Little Stranger’ de 2009.

Después de la Segunda Guerra Mundial, un médico visita una vieja casa decrépita habitada por una familia de edad similar que se encuentra en una situación desesperada, alegando que la casa está encantada. ‘The Little Stranger’ es un thriller convincente que en el fondo, como todas las grandes historias de fantasmas, es una alegoría fascinante de un mundo que cambia rápidamente.

‘La guerra de los mundos’– H. G. Wells

Quizás mejor conocida por incitar al pánico de Halloween en todo Estados Unidos décadas después de su publicación original, la tensa novela de H.G. Wells traza una invasión marciana con una verosimilitud casi asombrosa.

Presentada como un relato fáctico de los acontecimientos, la historia ficticia de Wells sobre un ataque extraterrestre inspiraría a decenas de escritores de ciencia ficción y científicos de la vida real durante los años venideros. Mientras tanto, la violencia extrema de los extraterrestres sirve como una parábola existencial para el cosmos indiferente y un recordatorio cruel de la crueldad inherente a la guerra.

‘Girl Missing’- Tess Gerritsen

El cadáver de una hermosa joven se encuentra tirado en un callejón lleno de basura. Ahora, en la oficina de la forense Kat Novak hay un cuerpo no identificado que no revela ningún secreto, a excepción de una caja de cerillas apretada en una mano rígida, con siete números garabateados en su interior. Cuando se descubre una segunda víctima, Kat comienza a temer que un asesino en serie esté acechando las calles, usando una droga mortal para hacer su trabajo sucio. La policía se muestra escéptica. El alcalde no escucha. Uno de los ciudadanos más destacados de la ciudad, con una hija desaparecida, también es el principal sospechoso de Kat. A medida que aumenta el número de muertos, Kat corre para exponer a un depredador mortal que está lo suficientemente cerca como para tocarla.