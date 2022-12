Isaac Asimov: más allá de la ficción

Isaac Asimov es uno de los escritores de ciencia ficción más importantes del mundo. Libros como Fundación, Yo, Robot; o El Hombre Bicentenario, lo llevaron a ser uno de los favoritos dentro de la literatura futurista. Sin embargo, su aporte va más allá de la ciencia ficción.

Hay que recordar que más allá de su talento con las letras, Isaac era profesor de bioquímica. Por este motivo se trataba de alguien que veía a la ciencia como al más de sólo ficción. Por el contrario, su aporte académico fue bastante amplio.

Lo interesante es que no se quedó en una sola área. No, Asimov, escribió sobre historia, religión, física, química, etc. Sus textos solían ser pensados para que cualquiera los pudiera leer y entender, sin necesidad de tener experiencia alguna en la materia de la que estaba hablando.

Te dejamos aquí una lista con varios de los libros que Isaac Asimov escribió fuera de su trabajo como novelista de ciencia ficción.

El Imperio Romano (1987)

Este libro forma parte de la serie: «Historia Universal Asimov». En esta serie Isaac se propuso recorrer la historia de la humanidad a través de culturas y momentos clave. Sin duda una de las entregas más importantes fue «El Imperio Romano». Este libro recorre la historia de Roma desde Augusto hasta su caída y posterior creación de los reinos europeos. La simpleza con la que explica fenómenos tan complejos es impresionante.

Descarga el libro aquí

Guía de Asimov Para La Biblia (1981)

Uno de los trabajos más ambiciosos en la carrera de Asimov fue este. Al principio de publico como dos tomos. El primero que abarcaba el Antiguo Testamento, mientras que el segundo se enfocaba en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el 1981, se decidió publicarlos juntos creando así un libro de más de 1300 páginas. Sin duda uno de los mejores textos académicos y por mucho el mejor análisis moderno de la biblia.

Descárgalo aquí

Introducción a la Ciencia de Asimov(1960)

Sin duda uno de los textos más usados por las escuelas estadounidenses en la década de los 60. La manera simple de explicar lo que es la ciencia. Sus divisiones y familias. Simplemente se trata de alguien que tomo un tema bastante complejo y lo explicó de tal manera que cualquiera pudiera entenderlo. Esa sin duda era una de las cualidades más importantes de Isaac Asimov.

Descárgalo aquí

El Código Genético (1961)

Así como Asimov pudo explicarle al mundo en palabras sencillas qué era la ciencia, hizo lo mismo con el ADN. En una época en la que nadie podía entender qué era el ADN, Asimov supo cómo explicarlo de manera simple y concisa. Este libro lo colocó como uno de los máximos divulgadores científicos de su época.

Descarga aquí

Guía de Asimov para Shakespeare (1970)

Por último tenemos esta Guía de Asimov para Shakepeare. Se trata de una una guía en dos volúmenes de las obras del célebre escritor inglés William Shakespeare. Fue uno de los trabajos más ambiciosos del escritor y en su momento fue recibido con algunas malas críticas. Algunos criticaban el hecho de que dedicara su tiempo a escribir sobre Shakespeare cuando podría estar escribiendo ficción. Por otro lado los académicos especialistas sintieron cierto celo al ver que se trataba de un texto de calidad escrito por alguien ajeno a la especialidad.

Descarga aquí