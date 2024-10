Breakdance: películas para entender la historia del movimiento

El breakdance inició a finales de los años 60 y principios de los 70, en las calles de Nueva York. También conocido como breaking, es una expresión cultural, un movimiento social y una forma de vida que ha trascendido fronteras y generaciones. Sus orígenes se encuentran en las comunidades afroamericanas y latinas del Bronx.

Conocido por sus movimientos acrobáticos, la música rítmica y la expresión corporal, el breakdance ha evolucionado desde sus orígenes en la cultura hip-hop hasta convertirse en una disciplina deportiva altamente competitiva. Los «B-boys» y «B-girls»,generalmente se enfrentan en intensas batallas donde sacan su creatividad, fuerza y técnica.

Shake The Dust

«Shake the Dust» es un largometraje documental que cuenta las historias de bailarines de break de comunidades conflictivas del llamado «tercer mundo». Aunque están separados por límites culturales y luchas individuales, finalmente se encuentran vinculados entre sí a través de su pasión por la danza y la cultura hip-hop.

Step Up

Se trata de una película de baile pero al mismo tiempo de estilo romántica. Estuvo dirigida por Anne Fletcher y protagonizada por Channing Tatum y Jenna Dewan. Se ambienta en Baltimore, Maryland y narra la historia de Tyler Gage (Channing Tatum) y la bailarina moderna Nora Clark (Jenna Dewan). Ambos se encuentran atrapados en una situación que determinará sus futuros.

B-Boys Blues

B-Boys Blues fue lanzada en 2021. Se trata de una cita que sigue la historia del periodista Mitchell Crawford, de 27 años. Específicamente su relación con el mensajero Raheim Rivers, de 21 años. Ambos hombres se conocen en un bar gay ubicado en Greenwich Village. B-Boys Blues se ambienta durante el verano de 1993.

Bouncing Cats

Bouncing Cats es una película documental de 2010. La dirección estuvo a cargo del director y fotógrafo australiano-estadounidense Nabil Elderkin. El filme muestra los esfuerzos de Abraham «Abramz» Tekya y Breakdance Project Uganda. A través del cual busca usar la danza como arma para empoderar a los jóvenes en una Uganda devastada por la guerra.

Breaking the Beat: In The Bronx

Es un documental breve pero directo. Breaking The Beat: In The Bronx aborda la historia del breaking y la cultura hip-hop. De acuerdo a la sinopsis, «Emmanuel Rodríguez, también conocido como E-Man, se junta con el famoso B-Boy Alien Ness en el barrio del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Allí, Ness le da una lección de historia sobre los orígenes del breaking y del hip-hop». Lo fascinante del filme es que B-Boy lleva a Emmanuel Rodríguez a los lugares más históricos como: Poe Park, St. James Park y el Bronx River Projects. Finaliza con un rápido resumen de los orígenes del hip-hop, las fiestas, los DJs, las pandillas y las populares batallas.