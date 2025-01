¿Apoya Radiohead a Israel? Puntos clave de la polémica

Radiohead ha visto su nombre envuelto en una compleja trama de controversia debido a su decisión de llevar a cabo conciertos en Israel. Esta decisión ha generado un intenso debate a nivel internacional, poniendo en el centro de atención la relación entre música, política y el conflicto israelí-palestino. Estos son los momentos más relevantes respecto a la relación de Radiohead con Israel.

La relación de Radiohead con Israel no es algo que se discuta de manera reciente. Desde años atrás, el nombre de la banda ha estado en el ojo del huracán respecto a su postura frente al conflicto. Aunque Thom Yorke no se ha expresado abiertamente a favor de Israel, ha habido señalamientos respecto a sus actitudes frente al conflicto que se vive en medio oriente.

El Contexto del Boicot Cultural

La decisión de Radiohead de tocar en Israel se produjo en el marco del movimiento Boicot Desinversión y Sanciones (BDS), una campaña internacional que busca ejercer presión sobre Israel para que ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos. El BDS argumenta que cualquier tipo de boicot, incluyendo los culturales, es una herramienta efectiva para presionar a cumplir con el derecho internacional.

Muchos artistas y figuras públicas han apoyado el BDS, argumentando que actuar en Israel equivale a legitimar las políticas del gobierno israelí y a normalizar la ocupación. Sin embargo, relación de Radiohead con Israel se comenzó a comentar tras su defensa del derecho a actuar en cualquier lugar del mundo, independientemente de las políticas del gobierno local.

La Posición de Thom Yorke

Thom Yorke, vocalista de la agrupación, ha sido el principal defensor de la decisión de la banda de tocar en Israel. En diversas ocasiones, ha expresado que la música es un lenguaje universal que debe trascender las fronteras políticas. Yorke ha argumentado que boicotear culturalmente a un país no es la forma de promover la paz y el diálogo.

La banda ha enfrentado críticas por parte de activistas pro-palestinos, como Roger Waters, quien ha sido uno de los principales detractores de la decisión de Radiohead. Waters ha argumentado que tocar en Israel equivale a apoyar el apartheid israelí. De ahí que el rumor de la relación de Radiohead con Israel, se hizo más sólida.

Las Implicaciones del Concierto

El concierto de Radiohead en Israel tuvo un gran impacto mediático y generó un intenso debate en las redes sociales. Los partidarios de la banda celebraron su decisión como una victoria de la libertad de expresión y un rechazo a la censura. Por otro lado, los críticos argumentaron que la banda había traicionado sus propios principios y había dado una plataforma a un régimen opresor.

Más allá del debate inmediato, el concierto de Radiohead puso de manifiesto la complejidad de las relaciones entre música, política y conflicto. La decisión de la banda de tocar en Israel plantea preguntas fundamentales sobre el papel de los artistas en la sociedad y sobre la responsabilidad social de las celebridades.

Un Legado Contencioso

El concierto de Radiohead en Israel sigue siendo un tema de debate en la actualidad. La decisión de la banda de tocar en Israel ha dejado una huella indeleble en su legado y ha convertido a la banda en un símbolo de la lucha entre la libertad de expresión y la solidaridad con los oprimidos.

La decisión de Radiohead de tocar en Israel es un ejemplo de cómo la música puede convertirse en un campo de batalla político. La controversia generada por este evento ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones entre arte y política, y ha obligado a reflexionar sobre el papel que los artistas deben desempeñar en un mundo dividido.

Greenwood y Katan

Otra de las aristas de la relación de Radiohead con Israel, es la pareja conformada por Sharona Katan y Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead. La artista Katan, es originaria de Israel y uno de sus sobrinos fue secuestrado por . Su relación con Greenwood se remonta a la primera gira de Radiohead por Israel en 1992.

El sobrino de Katan sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel y murió en la guerra entre Israel y Hamás. De ahí que, aunque Greenwood ha colaborado con distintos artistas israelíes, ha sido visto en distintas manifestaciones en contra del conflicto. Greenwood expresó mediante un comunicado que los artistas israelíes no deberían ser silenciados durante la guerra de la nación contra Hamas “solo por ser artistas nacidos en Israel”

Mensajes a favor del cese al fuego

Ed O’Brian, guitarrista de Radiohead, publicó el 31 de diciembre de 2023 un mensaje de agradecimiento a su público que incluyó un mensaje especial. “Como muchos de ustedes, los acontecimientos del 7 de octubre y lo que siguió me han parecido demasiado terribles para expresarlos con palabras… Todo lo que he intentado escribir me parece totalmente inadecuado. Alto el fuego ahora. Devuelvan a los rehenes”, escribió.

Concierto abandonado por Thom Yorke

Hace algunas semanas, se dio a conocer que Thom Yorke abandonó el escenario en Melbourne, Australia durante una presentación en la que fue abucheado por un manifestante pro-Palestina. Todo después de que, como se observó en el video que se viralizó, se escuchó al asistente gritar consignas en contra del ataque que sufre Gaza a lo que el cantante respondió molesto diciendo: ¿quieres arruinarle la noche a todos?

La publicación del video dividió las opiniones entre sus seguidores en redes sociales. Ya que mientras que había comentarios aplaudiendo el gesto del cantante como una exigencia de respeto para los demás asistentes, también hubo quien lo acusó de antisemita y reitero que “se les caía un ídolo por la tibieza respecto a la situación del pueblo palestino”. Thom Yorke no ha emitido ninguna declaración al respecto y aunque ya tiene algunos días, la conversación no se ha enfriado y sus fans y detractores, continúan discutiendo la postura del cantante.