Por qué Polymarchs sigue haciendo bailar a generaciones en streaming

El legendario Polymarchs sigue haciendo bailar a generaciones enteras. El sonidero mexicano registró un aumento significativo en sus escuchas en plataformas de streaming. Esto después de su histórica presentación en la Ciudad de México para recibir el año 2025.

Desde que se anunció su llegada al concierto de Año Nuevo en la CDMX, las redes sociales estallaron. Pues los fans que lo siguen desde hace años se emocionaron al poder vivir una experiencia con el sonidero mexicano que introdujo el high energy entre los 80s y 90s. En aquel momento el efecto Polymarchs comenzó, ya que las nuevas generaciones se unieron y muchos más descubrieron la música del sonido faraónico.

Fue entonces que el 31 de diciembre de 2024 y la madrugada del 1 de enero de 2025. La discoteca más grande del mundo llegó a la Avenida Paseo de la Reforma. Desde el Ángel de la Independencia, más de 200 mil personas bailaron a lo largo de un kilómetro entre pantallas, luces y visuales únicos.

Victor Estrella y John Barrera armaron el gran baile con grandes éxitos del italo disco y high energy. Tales como, “Your Love”, “Born to be Alive”, “Funky Town”, “Danger” de The Flirts, “Tell me why” de Elektrik Disko, “The Heart of the City” de Chris Luis, “Why? Boys!” de Okay, “Superlative” de Robert Nickson, por mencionar solo algunos.

El sonido faraónico que conquistó las plataformas de streaming

De acuerdo a Spotify y las cuentas oficiales de Polymarchs, las búsquedas del sonidero en esta plataforma aumentaron un 665 por ciento. Esto después de su show de Año Nuevo en la Ciudad de México ante 200 mil personas.

Como resultado, el género high energy está sonando como nunca, principalmente en la playlist “HI-NRG”. La cual es una de las más virales ahora mismo, además cinco de sus canciones se posicionaron dentro del “Top 100 canciones más virales en México”.

”Living On Video” de Trans-X

”Wake Up” de Stop

”Rendezvous” de Stop

”So Many Men, So Little Time” de Miquel Brown

”Your Love – Album Mix” de Lime

Así surgió el sonidero mexicano Polymarchs

El fenómeno musical Polymarchs inició a la mitad de la década de los setenta por Apolinar Silva de la Barrera. Quien tuvo como objetivo llevar la música que sonaba en las discotecas de Estados Unidos a las calles de México. De esta manera alcanzó nuevos públicos, principalmente jóvenes de la década de los 80s y 90s. A este movimiento se le sumó su hermano menor Marco Antonio «Tony Barrera”, quien destacó por añadir sus espectáculos de baile vanguardista.

Con su característico sonido y sus espectaculares shows, muy pronto se convirtió en un referente para varias generaciones. Sus eventos masivos, reunieron a miles de personas y se volvieron un símbolo de la cultura de club en México. La energía y la innovación de Polymarchs los llevaron a conquistar escenarios importantes como el Palacio de los Deportes y el Zócalo capitalino.