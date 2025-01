Roger Waters llamó «idiota» a Thom Yorke por su «tibieza» frente a Palestina

Hace poco y como ya nos tiene acostumbrados, Roger Waters hizo fuertes declaraciones durante su participación en el podcast «The Empire Files» por su postura frente al conflicto entre Israel y Palestina. Pero esto no fue hablando de sus propias ideas, sino de controvertidos señalamientos en contra de algunos famosos. Y es que el músico ha dejado claro su postura en contra de Israel y ha criticado a quienes defienden a este país.

En dicha entrevista, recordó la ocasión en que envió una carta firmada junto a otras celebridades a Thom York para que éste cancelara el concierto de Radiohead en Tel Aviv. Sin embargo, la agrupación se negó al boicot cultural debido a que consideraron que no era apropiado cancelar por un tema con tantos matices. Roger Waters dijo en el podcast que luego de la firma de la carta le mandó un mail a Yorke para disculparse si se había visto “confrontativo”, a lo que el líder de The Smile y Radiohead no le respondió amablemente.

Yorke le respondió: «normalmente, las personas que están de un lado de una discusión al menos tienen la decencia o la gracia o algo para tener una conversación” a lo que Water asegura que le hizo saber que previamente se habían intentado comunicar con Tom. Por lo que Roger mencionó en el podcast que «Tom es un idiota inseguro que se cree inteligente pero claramente no lo es.»

Además, Roger Waters recalcó que Jonny Greenwood también cometía el error de apoyar al músico Dudu Tassa, de Israel. De tal forma que les dirigió un potente mensaje: «no hay nada difícil de entender. No es un conflicto. ¡es un genocidio, Thom y Jonny!”