Canciones en la discografía de Pink Floyd para dedicar

Pink Floyd va a sacar tu lado más emocional y ha hablar por ti a través de sus únicas líricas para que declares esos profundos sentimientos a quien más desees.

Tal vez no todas las canciones de Pink Floyd hablan directamente del amor o de temas románticos. Pero usan metáforas y frases que dejan abierta esta idea. Además de que este mood de cariño se ve envuelto en sus melodías y en la atmósfera que los británicos crearon. La diferencia que aporta la banda a este tipo de creaciones musicales es que puede adaptarse a más situaciones y ser dirigida para tus seres queridos o tu pareja.

Coming Back to Life

«Coming Back to Life» es una canción del álbum The Division Bell (1994), compuesta únicamente por David Gilmour. Quien la escribió inspirado en su esposa, Polly Samson. La canción está en la nota Do mayor y empieza con un zumbido de sintetizador, seguido de un solo tranquilo de guitarra tocado con un sonido limpio.

Pigs on the Wing

Se dice que es una canción escrita por Roger Waters para su esposa. Ya que en una entrevista, el mpusico mencionó que era un tema completamente de amor para su mujer.

«Pigs on the Wing», aparece dividido en dos partes en el álbum Animals de Pink Floyd. La primera parte del tema abre el álbum siendo el primer tema del lado A, y la segunda parte cierra el álbum al final del lado B.

Wish You Were Here

Un tema muy popular de Pink Floyd, lanzado en el álbum homónimo de 1975. La letra de la canción está inspirada en un sentimiento de nostalgia por la ausencia de un amigo, y dedicada al antiguo miembro de la banda, Syd Barrett. Quien tuvo que retirarse en 1968 por problemas mentales derivados del consumo de drogas.

A Pillow of Winds

«A Pillow of Winds» es la segunda canción del álbum Meddle (1971). El track es una pieza suave y acústica, y menciona directamente el tema del amor. Fue David Gilmour quien compuso la música y Roger Waters escribió la letra.

Según explciaciones de Nick Mason, el nombre proviene de una posible mano en el Mahjong (juego de mesa de origen chino), del cual la banda se enamoró durante las giras.

Bike

«Bike», es extraída de su álbum debut The Piper at the Gates of Dawn (1967). En la canción, el tema lírico de Syd Barrett es mostrarle a una chica su bicicleta (que tomó prestada), una capa, un ratón sin hogar al que nombra «Gerald», y un clan de hombres de jengibre. Porque ella «encaja en su mundo».

Es fascinante gracias a la gran combinación de osciladores, relojes, gongs, campanas, un violín, y otros sonidos editados. La canción fue escrita para la entonces novia de Barrett, Jenny Spires.

Apples and Orange

«Apples and Oranges» es una canción escrita por Syd Barrett, fue publicada como sencillo en 1967. La canción habla de una chica que se reúne con el narrador en un supermercado. Y este single marca también la última participación del vocalista. Pertenece al álbum This is Pink Floyd.

The Nile Song

«The Nile Song» es una canción de la banda británica Pink Floyd del álbum More de 1969. Fue escrita por Roger Waters y es una de las pocas canciones de la banda donde no hay teclados.

Se publicó como sencillo a mediados de 1969. En el álbum, «Ibiza Bar» es un reprise de esta canción y además en el sencillo es su cara B.

Stay

«Stay» es la novena canción del álbum Obscured by Clouds de la banda. Se trata simplemente de querer estar con alguien, compartir el amor con alguien, muy probablemente con esa persona a quien se ama con locura. El personaje principal disfruta de la presencia del que está acostado a su lado en la cama, como si escapara de la realidad de la finalidad.