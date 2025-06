Estudios Miraval: el legendario estudio donde ‘The Wall’ de Pink Floyd cobró vida

Los Estudios Miraval (Miraval Studios), situados en el sur de Francia, han sido testigos de la creación de algunas de las piezas más icónicas de la música moderna. Fundados en 1977 en el corazón de la Provenza, estos estudios se convirtieron en un refugio creativo para artistas de renombre mundial durante décadas. Sin embargo, con el paso del tiempo y cambios en la industria musical, cayeron en el abandono. Hasta que el actor Brad Pitt decidió rescatarlos, devolviéndoles su antiguo esplendor. Originalmente creados por el músico y productor Jacques Loussier. Los estudios Miraval estaban situados dentro de la finca Château Miraval, conocida también por su famoso viñedo.

Durante las décadas de 1970 y 1980, las modernas instalaciones y el entorno tranquilo atrajeron a algunas de las figuras más influyentes de la música. No obstante, en los años posteriores, el prestigioso estudio quedó en desuso. En 2008, Brad Pitt y Angelina Jolie adquirieron la propiedad de Château Miraval, enfocándose primero en el desarrollo del viñedo. Tras su separación, sería el actor quien tomaría la decisión de restaurar los estudios en 2021, colaborando con el productor Damien Quintard para modernizarlos. La visión de Pitt fue preservar el espíritu clásico de Miraval mientras actualizaba su tecnología, haciéndolo atractivo para nuevas generaciones de músicos.

Artistas que grabaron en los estudios Miraval

Por los estudios Miraval han pasado artistas y bandas legendarias, creando e inmortalizando algunas de sus obras más célebres. En la lista de nombres destacados se encuentra Pink Floyd, quienes grabaron parte de su álbum The Wall en 1979. También acogió a AC/DC durante las sesiones de su disco For Those About to Rock We Salute You. Otros grandes que pisaron Miraval incluyen a The Cure, que trabajaron en su álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me; Sting, con algunas grabaciones posteriores a su era con The Police; y el compositor francés Jean Michel Jarre. Este espacio también fue utilizado por Sade, The Cranberries y Elton John, consolidándose como un epicentro de la innovación musical. La magia de Miraval residía no solo en su aislamiento geográfico y su atmósfera inspiradora, sino también en la calidad técnica y diseño acústico de los estudios.

Equipamiento y modernización de los estudios

Cuando los estudios Miraval fueron restaurados bajo la dirección de Pitt incluyó una renovación completa del equipo. Combinando lo clásico con lo contemporáneo. Entre las mejoras destacan consolas de grabación de alta gama, equipos analógicos y digitales de última generación, además de la restauración de características originales como la famosa mesa de mezcla en el corazón de los estudios. También se incorporaron innovadores sistemas de grabación inmersiva, adecuados para proyectos en formatos de audio tridimensional y Dolby Atmos. La restauración no solo conservó la esencia artística que lo caracterizaba, sino que lo proyectó hacia el futuro, atrayendo nuevamente a artistas del panorama musical actual. Gracias a su compromiso, Brad Pitt rescató una pieza invaluable de la historia de la música y también impulsó un espacio que seguirá siendo un santuario creativo para generaciones por venir.