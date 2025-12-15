Generic selectors
La contundente declaración de Madonna en contra de Pink Floyd
Noticias

15
dic2025

En la cúspide de su poder cultural, la Reina del Pop articuló una crítica precisa a la hegemonía del rock que, hasta hoy, resuena en las discusiones sobre género y música. En una entrevista icónica de 1994, Madonna fue consultada sobre su opinión de Pink Floyd y su respuesta tajante, «Suena a música para hombres. Es muy masculina«, se convirtió en el manifiesto involuntario de la guerra cultural de los 90.

pink floyd

El contexto de 1994: la brecha cultural de Madonna vs Pink Floyd

La declaración se produjo en un momento de intensa polarización dentro de la industria musical. Mientras el grunge agonizaba, el pop, liderado por figuras femeninas fuertes como Madonna, se consolidaba como el verdadero motor de la vanguardia cultural. El rock progresivo y conceptual de Pink Floyd, con sus narrativas épicas y complejas, era visto por algunos como un género hermético y solemne.

La batalla Madonna vs Pink Floyd cristalizó la tensión entre la teatralidad queer y sexualmente liberadora del pop de los 90 (el universo de Erotica o Bedtime Stories) y la seriedad autoproclamada del rock de estadios, históricamente dominado por hombres blancos. La frase de Madonna no solo expresó desinterés, sino que señaló una desconexión fundamental entre su feminidad radical y el sonido de la banda.

La cita como manifiesto de género

La respuesta de Madonna: “Suena a música para hombres. No puedo identificarme con eso. Es muy masculina,” es mucho más que una simple opinión. La sentencia Madonna vs Pink Floyd reveló cómo la artista percibía el género como un territorio codificado.

Al etiquetar la música de David Gilmour y Roger Waters como «masculina», Madonna estaba señalando que la estética sonora del rock progresivo le resultaba excluyente, carente de una resonancia emocional o simbólica que trascendiera la sensibilidad masculina.

Esta crítica se alinea con la postura de Madonna contra la doble moral de la industria que permitía a los rockeros ser sexualmente explícitos (Prince, Mick Jagger) mientras que castigaba a las mujeres por hacer lo mismo. El conflicto Madonna vs Pink Floyd se vuelve un caso de estudio sobre cómo el establishment del rock marginalizaba otras voces.

A más de tres décadas de su emisión, la cita sigue siendo citada por críticos musicales y académicos, lo que atestigua su precisión sociológica. La declaración funciona como un punto de inflexión donde el pop, percibido hasta entonces como el género «menor» o «femenino», se rebela contra la autoridad cultural del rock.

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

