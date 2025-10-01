Desde Madonna hasta Rosalía: artistas con vello en las axilas como rebeldía corporal

La aparición de Rosalía en la Semana de la Moda de París fue viral, pero el foco no fue el diseño de alta costura, sino un detalle corporal subversivo: el vello de sus axilas, visible y decolorado de blanco. La crítica en redes fue inmediata, cuestionando la elección estética de la artista. Su respuesta se convirtió en el lema del debate: «Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio.» Esta frase plantea la pregunta clave: ¿Es un acto de afirmación corporal que desafía la norma de la pulcritud, o es un gesto estético calculado para que las artistas con vello en las axilas sigan siendo tendencia? Para entenderlo, debemos contrastar su elección con el ideal de belleza dominante: el Clean Look.

El pelo corporal como manifiesto: artistas con vello en las axilas

La historia demuestra que el vello corporal es un campo de expresión estética que se reinterpreta constantemente. Rosalía no inicia la conversación, sino que se suma a una larga lista de artistas con vello en las axilas que han utilizado sus cuerpos como un potente manifiesto. La tendencia de teñir las axilas (dyed pits) surgió en el entorno feminista underground de Estados Unidos alrededor de 2014-2015, promovida como un acto de subversión a las expectativas sociales. Sin embargo, mucho antes, íconos de la cultura pop ya utilizaban el vello para generar conversación. Madonna, a principios de los años 90, posó en varias ocasiones mostrando el vello axilar natural, utilizándolo como una declaración de libertad. Más recientemente, Miley Cyrus lo llevó al plano pop en 2015 al teñir sus axilas de rosa vibrante. Rosalía se une a esta tradición, pero introduce un matiz: su decoloración al blanco es un gesto que utiliza un color que simula la ausencia de pelo, pero con una intervención visible de diseño, diferenciando su gesto del de otras artistas con vello en las axilas.

El Contraste Estético: Clean Look vs. Expresión Visible

El análisis cultural se centra en la confrontación entre la estética de la «chica limpia» de TikTok, el ideal de belleza dominante, y la estética disrruptiva de Rosalía. Ambas representan esfuerzos, pero uno busca ocultarlos y el otro, exponerlos. El Clean Look se basa en la negación de la imperfección y exige la invisibilidad del cuerpo femenino. Es una estética minimalista que proyecta orden y control a través de líneas limpias, ropa neutra y un maquillaje que simula la piel sin poros.

Es una belleza de esfuerzo oculto, que exige una alta dedicación y productos para simular una naturalidad que no existe. De hecho, los peinados extremadamente tirantes que caracterizan al Clean Look han generado advertencias médicas por el riesgo de alopecia por tracción, evidenciando el alto costo de esta pulcritud.

En contraste, la estética de Rosalía es la oposición calculada. Su vello no solo está presente, sino modificado deliberadamente con color, lo que se alinea con su estilo maximalista de uñas XL y looks deconstruidos. La artista con vello en las axilas en este contexto, no persigue la naturalidad, sino la identidad propia. Al afirmar: «Lo teñí, es parte del look,» ella convierte un área corporal tradicionalmente oculta por el tabú de la depilación en un foco de atención. El vello decolorado de Rosalía es, de hecho, una expresión visible de que el trabajo estético existe y es una elección activa.

La elección de Rosalía demuestra que el debate sobre las artistas con vello en las axilas ha evolucionado. Su vello decolorado es, a la vez, una afirmación corporal (porque el vello está presente) y una nueva tendencia estética (porque el vello está intervenido y diseñado).

Al teñir el vello en lugar de simplemente dejarlo crecer, Rosalía eleva un acto de body neutrality a una declaración de moda consciente. Este gesto rompe con la obligación de la perfección aséptica que promueve el Clean Look. La axila decolorada es una manifestación clara de que la libertad estética hoy reside en la intervención consciente y la visibilidad de los detalles que el ideal de pulcritud intenta borrar, redefiniendo el papel de las artistas con vello en las axilas en la moda contemporánea.