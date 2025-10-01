Martín Chambi: El gigante andino que retrató el alma del Perú

Martín Chambi Jiménez, no es solo un nombre en la historia de la fotografía peruana; es un pilar fundamental de la fotografía latinoamericana y un pionero indiscutible. Nacido en una comunidad quechua, Chambi se convirtió en el primer fotógrafo de origen indígena en alcanzar reconocimiento internacional, utilizando su lente para documentar y dignificar a su pueblo y a la sociedad andina del siglo XX.

Martín Chambi fue un fotógrafo peruano considerado como el pionero de la fotografía de retrato en el país. Su formación inició como aprendiz en Arequipa en el prestigioso estudio de Max T. Vargas, a quien consideró su maestro. Luego se estableció en Cusco, abriendo su propio estudio en 1920.

Martín Chambi – Colección Jan Mulder

Su trabajo se caracterizó por su maestría técnica, un control excepcional de la luz y una perspectiva única que abarcó todos los estratos sociales de Cusco y la sierra sur: desde las élites y terratenientes hasta los indígenas y campesinos. Chambi no solo se enfocó en retratos de estudio, sino que también se dedicó a la fotografía documental y de paisaje, registrando las costumbres, fiestas y rituales andinos, así como los impresionantes vestigios arqueológicos como Machu Picchu.

Cuál fue el máximo aporte de Martín Chambi

El máximo aporte de Chambi a la fotografía y la cultura radica en la dignificación y el testimonio biológico y étnico de la población peruana, especialmente la andina. En una época en que prevalecían visiones hegemónicas, Chambi, consciente de su origen, utilizó su arte para contrarrestar los prejuicios. Como él mismo expresó: «Siento que soy un representativo de mi raza; mi gente habla a través de mis fotografías».

Su obra es un registro invaluable de la complejidad social y cultural del sur andino. Logró fusionar el oficio comercial (retratos de estudio) con la visión artística, dotando a cada personaje de una solemnidad y dignidad que trascendía su posición social. Además, fue clave en la difusión de las riquezas arqueológicas del Cusco, como Machu Picchu, a través de sus fotografías en postales y publicaciones periodísticas.

Foto: Martin Chambi / Proyecto IDIS

Qué pasó con su obra

Tras su muerte en 1973 en Cusco, su vasta obra (alrededor de 30,000 negativos y más de 12,000 a 15,000 fotografías en rollos) permaneció custodiada y preservada por sus descendientes, principalmente a través de la Sucesión Martín Chambi y el Archivo Fotográfico Martín Chambi.

El reconocimiento internacional de su legado se consolidó a partir de 1977 con los primeros trabajos de catalogación y restauración, financiados por la Fundación Earthwatch. Un hito crucial fue la exposición retrospectiva en el MOMA de Nueva York en 1979, que catapultó su nombre a la escena mundial. Recientemente, a iniciativa de su familia, se ha llevado a cabo un proyecto para digitalizar sus cerca de 40,000 negativos, poniendo gran parte de su producción, incluyendo material inédito, al alcance del público en línea como un testimonio imperecedero de la identidad peruana y andina. En 2019, su obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en Perú.