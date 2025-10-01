Capitolinos, Uffizi y más: Cuáles son los 5 museos históricos más antiguos del mundo

Los museos son verdaderas cápsulas del tiempo que conectan civilizaciones. Si bien la definición de «museo moderno» varía, la historia de las colecciones públicas se remonta a varios siglos. A continuación exploramos una selección de cinco de los museos más antiguos del mundo. Que con sus orígenes en colecciones reales o papales, sentaron las bases para las instituciones culturales que conocemos en la actualidad.

Museos Capitolinos (Roma, Italia)

El título del museo público más antiguo del mundo le corresponde a los Museos Capitolinos en Roma, Italia. Su historia comenzó formalmente en 1471. Cuando el Papa Sixto IV donó una valiosa colección de esculturas de bronce al pueblo romano, estableciendo un precedente revolucionario para el acceso al arte. El complejo, cuyos edificios fueron posteriormente remodelados por Miguel Ángel, es el custodio de obras fundamentales como la icónica Loba Capitolina. La única Estatua Ecuestre de Marco Aurelio de bronce que sobrevivió intacta a la Antigüedad y la conmovedora escultura del Gálata Moribundo.

Museos Vaticanos (Ciudad del Vaticano)

Los Museos Vaticanos en la Ciudad del Vaticano iniciaron su andadura en 1506. Su fundación se atribuye al Papa Julio II, quien exhibió la célebre escultura de Laocoonte y sus hijos tras su descubrimiento. A lo largo de los siglos, los Museos Vaticanos han crecido, albergando inmensas colecciones papales que hoy incluyen el Apolo de Belvedere y, como parte ineludible del recorrido, los impresionantes frescos de la Capilla Sixtina.

Real Armería de Madrid (Madrid, España)

En Madrid, España, se encuentra la Real Armería de Madrid, cuya historia como colección estable arranca con el Rey Felipe II en 1563. Si bien no es un museo de bellas artes, esta institución se cuenta entre las colecciones más antiguas de Europa dedicadas a la preservación del equipamiento de guerra y ceremonial de la monarquía española. Es famosa por albergar el impresionante conjunto de Armaduras y Armas de Carlos V y Felipe II, incluyendo la formidable Armadura de Juicio Final.

Galería Uffizi (Florencia, Italia)

La Galería Uffizi en Florencia tiene su génesis en 1581. Originalmente diseñados para albergar las oficinas (uffizi) administrativas de la poderosa familia Médici, los edificios se convirtieron en el depósito de su vasta colección de arte renacentista, abriendo finalmente sus puertas al público de forma oficial en 1765. Este museo es el epítome del esplendor florentino, exhibiendo obras maestras inigualables como El Nacimiento de Venus y La Primavera de Sandro Botticelli, La Anunciación de Leonardo da Vinci, así como el único cuadro de panel de Miguel Ángel, el Tondo Doni.

Museo Británico (Londres, Reino Unido)

Fundado por ley del Parlamento tras el legado del médico y naturalista Sir Hans Sloane, el British Museum fue el primer museo verdaderamente público, gratuito y secular del mundo. Su misión era albergar colecciones de arte, historia natural y etnografía. Hoy se centra en la historia y la cultura humana de todo el mundo. Entre las obras que resguarda se encuentra: La Piedra de Rosetta, los Mármoles del Partenón (Elgin), el Busto del faraón Ramsés II y la colección de Momias Egipcias.