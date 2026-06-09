Lo que debes saber antes de viajar de México a Las Vegas en 2026

El Strip no perdona al visitante sin plan. Hoteles que se ven cerca en el mapa y resultan a veinte minutos caminando, mesas de juego con apuestas mínimas que no siempre se explican de antemano, y el tipo de cambio que te recuerda en cada trago lo que vale el dólar. Pero para quien llega preparado, Las Vegas sigue siendo una de las experiencias más difíciles de igualar. Así lo avala el aumento en un 65 % de los visitantes mexicanos en los últimos años, según Milenio.

Por qué Las Vegas atrae al viajero mexicano

El destino recibe más de un millón de turistas mexicanos cada año, que lo convierten en uno de los principales mercados emisores internacionales de la ciudad. Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús operan vuelos directos desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La preferencia tiene historia. En los años cuarenta Las Vegas era apenas un punto de paso en el desierto de Nevada. En los cincuenta los primeros grandes hoteles-casino transformaron el lugar en destino de entretenimiento para adultos. En los noventa incorporó cocina de autor, convenciones y espectáculos de escala mundial. Ningún otro destino tan cerca de México concentra esa densidad de entretenimiento en un radio tan compacto, lo que explica por qué resulta tan atractivo para los mexicanos.

Conocer el entorno antes de llegar

Adultos mayores adoptando el uso de la tecnología digital en su vida diaria.

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Los casinos de Las Vegas tienen una escala y una variedad que pueden resultar abrumadora al primer contacto. Conocer los formatos de antemano permite orientarse más rápido y decidir con más criterio qué tipo de entretenimiento se ajusta mejor al viaje.

El casino como entretenimiento en México

En los últimos años, plataformas como Winner ganaron popularidad entre el público mexicano como entorno de entretenimiento digital. En ellas se pueden experimentar, por ejemplo, las tragamonedas en línea con formatos similares a los que se encuentran habitualmente en los pisos de casino de Las Vegas.

Se trata de slots clásicas de tres carretes, slots con líneas de pago múltiples y jackpots progresivos como Age of the Gods, con cuatro premios mayores en crecimiento simultáneo. Explorar esos formatos antes del viaje ayuda a familiarizarse con la dinámica del entorno, de modo que la llegada al casino sea más tranquila y orientada.

De la planeación al aeropuerto

Con la preparación para el juego resuelta, quedan los detalles prácticos que definen si el viaje fluye.

Cambio de divisas: cuándo y dónde conviene hacerlo

El aeropuerto Harry Reid tiene casas de cambio, pero las tasas no son las mejores del recorrido. Lo más conveniente es cambiar una parte del presupuesto en México antes de viajar y reservar el resto para cajeros o cambio en el hotel. Para gastos grandes como habitación y restaurantes, vale la pena revisar si tu tarjeta cobra comisión por uso internacional. Ese detalle puede representar un ahorro real en varios días de estadía.

Mejores resorts para visitantes internacionales

Para el alojamiento, tres propiedades destacan entre el público mexicano:

MGM Grand opera bajo MGM Rewards, un programa de puntos que cubre más de veinte propiedades.

opera bajo MGM Rewards, un programa de puntos que cubre más de veinte propiedades. Caesars Palace con atención en español en recepción y servicios de cambio de divisas dentro del hotel.

con atención en español en recepción y servicios de cambio de divisas dentro del hotel. Bellagio es conocido por su programa de lealtad y por el acceso a espectáculos y restaurantes de alta demanda para huéspedes registrados.

Los tres tienen algo en común. Registrarse en su programa de lealtad antes de llegar marca la diferencia desde el primer día.

Las Vegas es uno de los pocos destinos donde los preparativos previos pueden convertirse en parte de la experiencia. Quien llega habiendo resuelto el dinero, el alojamiento y los juegos, aprovecha mejor cada hora dentro de la ciudad.