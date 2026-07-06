El mítico mundo del poker en Las Vegas del siglo XX

Durante mucho tiempo, hablar de poker era hablar inevitablemente de Las Vegas. Mucho antes de la llegada del juego online, de las transmisiones por streaming y de los torneos multimillonarios que hoy siguen millones de espectadores, la ciudad del desierto de Nevada era el único lugar donde los mejores jugadores del mundo podían medirse cara a cara. En aquellos años, el poker no era un fenómeno de masas, sino un ambiente reservado para profesionales, apostadores y personajes tan fascinantes como misteriosos. Entre las décadas de 1970 y 1990, las mesas de Las Vegas construyeron una cultura propia, marcada por grandes historias, leyendas y una forma muy particular de entender el juego.

Fremont Street a principios de la década de 1980 en Las Vegas, Estados Unidos.

Los años ’70: el nacimiento de la Serie Mundial

La década del setenta marcó el comienzo de la transformación del poker moderno. Aunque el juego llevaba décadas practicándose en Estados Unidos, fue en esos años cuando Las Vegas comenzó a consolidarse como su capital indiscutida. El principal impulsor de ese cambio fue el nacimiento de las World Series of Poker, un torneo que en sus primeras ediciones reunía a apenas un puñado de jugadores invitados.

Las partidas se desarrollaban en un ambiente muy diferente al actual. No existían escenarios gigantes, cámaras de televisión ni premios millonarios. La mayoría de los participantes eran profesionales que se conocían entre sí y que pasaban gran parte del año enfrentándose en partidas privadas dentro de diferentes casinos.

El perfil de los jugadores también era muy distinto. Era común encontrar antiguos militares, empresarios, corredores de apuestas e incluso personajes vinculados al mundo del juego ilegal que encontraban en Las Vegas un espacio donde competir legalmente. Muchos de ellos construyeron una reputación casi mítica gracias a su capacidad para leer a los rivales, soportar largas sesiones y mantener la calma bajo presión.

Más que un deporte mental, el poker era considerado una forma de vida. Las historias sobre grandes apuestas, noches interminables y personajes extravagantes comenzaron a formar parte del folclore de la ciudad.

Los años ’80: una comunidad exclusiva

Durante la década de 1980 el poker siguió creciendo, aunque todavía permanecía lejos del gran público. Las Vegas ya contaba con numerosas salas dedicadas exclusivamente al juego, y las partidas cash comenzaron a adquirir tanta importancia como los torneos oficiales. Todavía no existían las conversaciones sobre tópicos como el rakeback de CoinPoker, pero sí se empezaba a formar un entorno más profesional.

Los casinos vivían una época de enorme expansión. Cada establecimiento buscaba atraer a los mejores jugadores ofreciendo salas más cómodas, mayor privacidad y límites de apuestas capaces de reunir fortunas sobre una sola mesa. En ese contexto nació una comunidad muy cerrada, donde casi todos se conocían y las caras nuevas debían demostrar rápidamente que estaban a la altura.

El poker también empezó a despertar el interés de algunos medios especializados. Revistas dedicadas al juego comenzaron a publicar entrevistas, estrategias y perfiles de los profesionales más exitosos. Poco a poco, figuras como Doyle Brunson, Stu Ungar o Johnny Moss se convirtieron en celebridades dentro del ambiente, aunque seguían siendo prácticamente desconocidos para el resto de la sociedad.

Jack «Treetop» Straus, celebrando durante el Main Event de la World Series of Poker (WSOP) de 1982 en Las Vegas.

La imagen romántica del jugador profesional también empezó a consolidarse durante esos años. Muchos vivían exclusivamente de las cartas, viajaban constantemente entre casinos y mantenían un estilo de vida tan atractivo como incierto. Las ganancias podían ser enormes, pero también lo eran las pérdidas.

Los años ’90: el poker se abre al mundo

La década de 1990 representó un período de transición. Aunque internet todavía no había revolucionado el juego, el poker comenzó a ganar una mayor presencia fuera de Las Vegas. La televisión empezó a interesarse por algunos torneos importantes y el número de participantes en las World Series of Poker crecía de forma constante.

Los casinos también evolucionaron. Las salas dejaron de ser espacios pequeños reservados para jugadores habituales y comenzaron a diseñarse pensando en un público más amplio. Se incorporaron mejores servicios, una organización más profesional y estructuras de torneos capaces de atraer tanto a aficionados como a jugadores experimentados.

Al mismo tiempo, surgió una nueva generación de profesionales con un enfoque mucho más técnico. Si bien la intuición seguía siendo fundamental, comenzaron a popularizarse los primeros libros modernos sobre estrategia, probabilidades y gestión del dinero, permitiendo que cada vez más personas aprendieran el juego de manera sistemática.

Aun así, la experiencia seguía siendo profundamente presencial. Para competir contra los mejores había que viajar a Las Vegas, sentarse frente a ellos y soportar largas jornadas alrededor de una mesa. No existían plataformas online donde practicar miles de manos desde casa.

Una época irrepetible que formó al poker moderno

Mirar hacia el poker de Las Vegas entre los años setenta y noventa es observar el origen de buena parte de la cultura que todavía rodea a este juego. Aquellas décadas estuvieron marcadas por un ambiente mucho más íntimo, donde la reputación se construía mesa a mesa y las historias circulaban de boca en boca mucho antes de hacerse virales en internet.

Hoy resulta difícil imaginar un mundo sin retransmisiones en directo, bases de datos estadísticas o plataformas online disponibles las veinticuatro horas. Sin embargo, fueron precisamente aquellos años los que sentaron las bases del poker contemporáneo. Los grandes campeones de esa época inspiraron libros, películas y generaciones enteras de jugadores que crecieron admirando sus hazañas.

Más allá de las cartas, Las Vegas representaba un estilo de vida. Era el lugar donde convivían el lujo de los grandes casinos, el misterio de las partidas privadas y la posibilidad de que un desconocido cambiara su destino en una sola noche. Esa combinación de glamour, riesgo y talento convirtió a la ciudad en un escenario único cuya influencia todavía se percibe en cada gran torneo internacional.

Aunque el poker ha evolucionado enormemente gracias a la tecnología, muchos aficionados siguen considerando aquellas décadas como la auténtica edad de oro del juego. Fue un tiempo en el que cada partida parecía formar parte de una leyenda que todavía hoy continúa inspirando al mundo del poker.