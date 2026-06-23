La Patagonia Argentina: La guía para viajeros mexicanos que sueñan con el fin del mundo

La Patagonia argentina es uno de esos destinos que los viajeros describen como un antes y un después. Su combinación de glaciares en movimiento, picos graníticos que perforan las nubes y lagos de color turquesa imposible marca la experiencia. Además, la soledad que ya no se encuentra en casi ningún otro rincón del planeta hace de esta región del extremo sur de Argentina una experiencia que supera cualquier expectativa. Para los mexicanos que tienen la Patagonia en su lista de pendientes, por lo que esta guía cubre lo esencial.

Cómo llegar a la Patagonia desde México

La puerta de entrada más común a la Patagonia Argentina es Buenos Aires, con vuelos directos desde Ciudad de México de aproximadamente trece horas. Desde Buenos Aires, los vuelos domésticos de Aerolíneas Argentinas conectan El Calafate en tres horas y Bariloche en dos. El Calafate es la base para el Glaciar Perito Moreno y el Parque Nacional Los Glaciares. Bariloche es la puerta de entrada a la Patagonia andina del norte con sus lagos y bosques de coihues.

Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para entrar a Argentina. El pasaporte mexicano vigente es suficiente para estancias turísticas de hasta 90 días.

El Glaciar Perito Moreno: La maravilla que no cabe en una foto

El Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, es el glaciar más visitado del mundo. Es uno de los pocos en el planeta que sigue avanzando en lugar de retroceder. Sus 250 kilómetros cuadrados de hielo azul y blanco se extienden hasta el Lago Argentino. Así, forman un frente de setenta metros de altura sobre el agua.

Las Pasarelas del Perito Moreno, valoradas con 4,9 sobre más de 9 mil 200 reseñas y abiertas todos los días de 8:00 a 18:00 horas, son el sistema de pasadizos elevados desde el que se observa el glaciar a escasos metros de distancia. Esperar con paciencia frente al hielo es la actividad principal. Los desprendimientos de bloques, que caen con un estruendo similar al de un trueno, ocurren varias veces por hora en temporada alta.

Patagonia Dreams, la agencia mejor valorada de El Calafate con 4,9 sobre más de 7 mil 300 reseñas y abierta todos los días de 10:00 a 17:00 horas, organiza excursiones al glaciar con opción de navegación en barco frente al frente de hielo y caminatas sobre el glaciar con crampones. La guía Mikaela es mencionada por nombre en docenas de reseñas internacionales por su conocimiento y dedicación.

El Chaltén: La capital del trekking de América del Sur

El Chaltén, a cuatro horas en autobús de El Calafate, es el punto de partida para las rutas de trekking más espectaculares del continente. El pueblo existe desde 1985 y fue fundado específicamente como base de montaña, lo que explica su infraestructura completamente orientada al excursionismo.

La ruta Fitzroy y las Tres Lagunas, valorada con 4,8 sobre más de mil 600 reseñas, es considerada por muchos viajeros como la mejor caminata de un día de su vida. Los 25 kilómetros de recorrido con mil 100 metros de desnivel acumulado culminan en la Laguna de Los Tres. Desde allí, el Cerro Fitz Roy se eleva directamente frente a los ojos a solo un kilómetro de distancia. Además, salir antes del amanecer permite ver el Fitz Roy encendiéndose en rojo con la primera luz del sol, un fenómeno que los locales llaman el alpenglow.

La ruta Laguna Torre, valorada con 4,8 sobre 731 reseñas y accesible las 24 horas de manera gratuita, es la alternativa para quien busca una caminata de menor exigencia física. Ofrece vistas igualmente impresionantes hacia el Cerro Torre, considerado por los alpinistas como uno de los más difíciles del mundo.

El Chorrillo del Salto, valorado con 4,7 sobre más de 6 mil 300 reseñas y accesible las 24 horas sin costo, es la caminata más corta y accesible del área. Son treinta minutos desde el centro del pueblo hasta una cascada rodeada de bosque patagónico. Es ideal para el primer día de llegada o como calentamiento antes de las rutas más exigentes.

Conectividad en la Patagonia

La Patagonia argentina es una región remota y la cobertura móvil es limitada fuera de los centros urbanos de El Calafate y El Chaltén. Sin embargo, contar con datos en las ciudades base es fundamental para coordinar excursiones, consultar el estado del tiempo y comunicarse con los operadores turísticos.

Argentina no está incluida en los planes de roaming de los operadores mexicanos sin cargos adicionales. Con el esim de Holafly en Argentina se activa un plan de datos antes de salir de México mediante un código QR. No es necesario cambiar la SIM física. Por ello, se mantiene activo el número mexicano en paralelo para llamadas y mensajes.

Cuándo ir y qué llevar

La mejor época para visitar la Patagonia es de noviembre a marzo, el verano austral. En ese periodo, los días son largos y el clima es más estable. Además, las rutas de trekking están completamente abiertas. Por supuesto, el viento es una constante en toda la región durante todo el año. Capas de ropa técnica cortavientos son indispensables incluso en los días soleados de verano.

El calzado de trekking con buen agarre es obligatorio para las rutas de El Chaltén. Los bastones de trekking se agradecen especialmente en los descensos. Llevar suficiente agua para cada jornada, ya que los servicios en ruta son escasos, es una regla básica. Los guías locales repiten esa recomendación a todos los visitantes sin excepción.