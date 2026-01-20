Cinthie: la guardiana del sonido analógico en el Berlín del siglo XXI

De la tienda de discos al templo: la formación de una artesana del groove

No hay pose que aguante treinta años de oficio. Con Cinthie, todo empieza donde muchos terminan: detrás del mostrador. Me lo dijo sin titubeos: “Empecé en 1995/1996 trabajando en una tienda de discos… y me mudé a Berlín en 1999/2000. Organicé fiestas ilegales, lancé el sello Beste Modus, abrí la tienda Elevate Berlin, publiqué EPs, un álbum en Aus Music y un DJ-Kicks”. Esa ruta no solo forja oído; educa la mano: qué comprar, por qué suena, cómo curar.

Lo que me interesa de su relato es la ética. No habla de “lucky breaks”, sino de permanencia. “Nunca fue solo ‘fiesta’ para mí. Tras la caída del muro vivimos una unidad real; intento mantener ese espíritu”. Ese punto explica su longevidad: no persigue la tendencia; la filtra. Cuando me contó su teoría de la audiencia que se renueva cada 4–5 años, la entendí como metodología de carrera: volver a explicar quién eres, pero con música nueva. “Tienes que seguir publicando y mantenerte activa”, resume.

Si has pasado tiempo cribando cajas, sabes que el groove no es un plugin: es una decisión. Cinthie jamás vende una “signature” rígida. “Toco lo que tenga groove; me siento en casa con el house”, dice. Ahí está su brújula: una sensibilidad house que convive con punch techno y elasticidad garage, según lo pida la pista.

Claves que la hicieron distinta (y que verás en Bahidorá):

Criteria de crate-digger: selección que respira con la sala .

Mano de label owner (edita lo que pincha, pincha lo que edita).

Experiencia detrás del mostrador: entender qué discazo te llevas a casa.

Berlín, vinilo y máquinas: anatomía de un estudio con alma (y por qué suena distinto en 2026)

Me lo propuse desde el principio: posicionar a Cinthie como artesana analógica. Y su estudio lo confirma. En un mundo de “DJs de laptop”, ella defiende la materialidad: cajas de ritmos, sintes, swing que nace del tacto. No se trata de fetichismo retro, sino de control de la textura: el punch de un bombo envejecido, la micro-inestabilidad que hace que el charles se sienta humano, el groove que abraza.

Cuando le pregunté cómo mantiene fresco un género con tanta historia en 2026, me dijo algo esencial: “Los clásicos son atemporales y siempre suenan nuevos para las audiencias que llegan; yo toco mayormente música nueva y mezclo algunas piezas viejas”. Traducción práctica: crate-digging con contexto generacional. Para el público joven, un drum track del 97 no es nostalgia: es novedad. Para quien ya lo bailó, es un guiño que activa memoria muscular. Ahí vive su modernidad.

Y una capa más: el método de construcción. Cinthie no finge espectacularidad instantánea; cocina a fuego medio. “Suelo empezar más deep y construir el set”. Es ingeniería emocional: dejar aire al principio para que el oído se calibre y luego subir el umbral hasta el punto en que el groove te sostiene por inercia.

Por qué suena “artesanal” incluso en un main stage:

Transitorios y swing de máquinas físicas; pegada con movimiento, no solo con volumen.

Selección que prioriza grooves funcionales sobre drops fáciles.

Estructuras vivas: build-ups progresivos que te llevan de "escuchar" a "moverte sin darte cuenta".

Curar, editar, construir escena: sellos, Elevate Berlin y la ética del trabajo

Hay DJs que pinchan y hay agentes de ecosistema. Cinthie es de las segundas. Dirige 803 Crystal Grooves y otros proyectos, ha editado a artistas que hoy brillan y sostiene un punto de encuentro físico: Elevate Berlin. Ese trípode —sello, tienda, cabina— crea retroalimentación: escucha al público, detecta qué falta en las bateas, comisiona o firma la música que quiere bailar, y la prueba el fin de semana.

Le pregunté qué la entusiasma más hoy —pinchar, producir, curar o construir espacios— y su respuesta fue honesta: “Lo amo todo… hay días de estudio malos, pero sé cómo gestionarlos; viene en olas”. Esa oscilación es saludable: rotar el foco para evitar la fatiga creativa y volver a cabina con material fresco.

También me quedo con su propósito social. En tiempos enrarecidos —lo dice tal cual— la pista puede reunir y recargar. “Quiero unir a la gente en el dancefloor… que olviden por un rato y salgan cargados para la semana”. Esa utilidad de la música de baile es su mejor statement.

Del club oscuro al sol de Las Estacas: así adaptará su energía para Bahidorá

Me gusta desmontar clichés. “Los berliners solo tocan en cuevas”: falso. Cinthie me lo subrayó con humor: “También nos encantan las outdoor parties”. Llega a Bahidorá tras una noche en Robert Johnson, donde acostumbra un enfoque uplifting; para Las Estacas empaquetará feel-good stuff con una pizca de crudeza berlinesa. El resultado no es “balearic” al uso ni warehouse sin sol: es alto octanaje cordial.

Cómo se traduce Berlín a un día soleado en Morelos:

Tempo medio-alto, grooves saltarines y bajos elásticos.

Texturas cálidas (sintes analógicos, percusión con madera) que complementan el entorno natural.

Picos de energía con drum tracks de escuela —sin romper el carácter del festival.

Un detalle operativo que compartió y que apoyo al 100%: “Dejen el teléfono en el bolsillo y confíen… arranco deep y construyo”. No es purismo; es optimización de la experiencia. Si no filmas, escuchas; si escuchas, bailas; si bailas, entiendes.

¿Por qué verla en Bahidorá? Argumentos para diseñadores, melómanos y crate-diggers

Si eres de los que valoran la estética de las máquinas y el diseño industrial, Cinthie es tu cita. No porque “lleve cacharros” por llevarlos, sino porque su manera de escuchar está entrenada por años de fisicalidad: vinilo, agujas, faders, válvulas, cajas de ritmo. Eso se oye en la selección y en la forma de frasear la mezcla.

Razones breves y contundentes:

Savoir-faire analógico: entender el sonido desde su origen material, no solo su emulación. Criterio de tienda de discos: descubrirás temas que el algoritmo no te enseñó. Construcción narrativa: sets que cuentan sin necesidad de fuegos artificiales. Contexto Berlín sin cliché: unidad, trabajo y curaduría por encima de la pose.

¿Comparada con nombres muy establecidos del cartel? No es cuestión de jerarquía; es complemento: si ellos aportan iconografía histórica o himnos, Cinthie aporta mecánica fina del groove. Es como admirar un clásico y luego mirar el taller donde se fabrican los motores.

Escapar del algoritmo: consejos de Cinthie para encontrar música que sí importa

Aquí me pongo práctico porque su receta es de oro:

"Ve a tu tienda de discos local si puedes; habla con quien atiende; pide una recomendación escondida".

"Revisa los charts de tus DJs favoritos y mantente abierto a quien pincha antes o después".

Léase: reconecta con personas que filtran mejor que una playlist. La música vuelve a ser social: conversación, recomendación, descubrimiento accidental. Y cuando regresas a la pista, llegas con más hambre.

Lo que viene: lanzamientos, colaboraciones y el pulso de su próxima etapa

Cinthie no vive del pasado. Su teoría de la audiencia que se renueva la obliga a publicar, remezclar y probar material en vivo. No doy spoilers de IDs, pero sí apunto el marco: house contemporáneo con low-end firme y alto índice de bailabilidad; relecturas puntuales de clásicos sin caer en museo. Si su carrera ha sido una secuencia de olas, está claro que la próxima ya se está formando.

Conclusión

Voy a lo esencial: si amas el sonido (no solo la idea de la fiesta), ve a Cinthie. En su set reconocerás la elegancia de lo analógico, la precisión de quien ha curado miles de discos y la generosidad de una DJ que entiende la pista como comunidad. Deja el teléfono, entra más deep de lo habitual y deja que te construya la tarde: del primer groove al último abrazo.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora y en qué escenario toca Cinthie en Bahidorá?

A las 11:00 pm en El Cubo. Consejo: llega unos minutos antes para vivir el build-up completo y guarda el teléfono; la experiencia se disfruta más sin distracciones.

¿Cinthie es “solo house”?

No. Su identidad se articula alrededor del groove: puede ir de lo punchy a lo deep; su casa, eso sí, es el house.

¿Qué hace diferente su sonido en vivo?

El criterio analógico: cajas de ritmos, sintes y una forma de ecualizar/mezclar que prioriza textura y swing.

¿Cómo recomienda descubrir música nueva?

Tiendas de discos, conversación con quien curan, y charts de DJs; mantenerte abierto a openers/closers.

¿Cómo vivir su set en Bahidorá?

Sin celular, con confianza en el build-up: empieza más deep y sube progresivamente; lleva a tu mejor pareja de baile.

Cinthie en 5 canciones:

Everything I Say — (incluida en Beste Modus 09)

Mellifluous

Push It (Original) — (803 Crystal Grooves)

You Know How

Good For You And Me — (pareja de “Everything I Say” en Beste Modus 09