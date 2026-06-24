YouTubers que hicieron contenido para adultos antes de triunfar en internet

Publicado originalmente el 4 de agosto de 2022. Actualizado el 24 de junio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Antes de conseguir millones de reproducciones con videos de belleza, ejercicio, bromas, juguetes o vida cotidiana, algunas figuras de YouTube trabajaron en producciones para adultos. En varios casos, ellas mismas han hablado de esa etapa; en otros, la información fue difundida por medios cuando sus canales ya eran populares.

Estas historias no son iguales. Algunas personas dejaron por completo la industria para adultos, mientras que otras continuaron publicando material para mayores de edad en plataformas distintas. También existen diferencias importantes entre una participación aislada, una carrera de varios años y la venta directa de contenido mediante suscripciones.

Estos son cinco youtubers e influencers cuyo trabajo previo en producciones para adultos se hizo público.

Channon Rose: de las películas para adultos a los videos sobre su vida

Channon Rose es una creadora estadounidense que ha publicado videos sobre maquillaje, maternidad, proyectos manuales, limpieza, jardinería y experiencias personales. En la descripción actual de su canal se presenta como una creadora de contenidos sobre vida cotidiana, familia y actividades en casa.

Antes de trabajar en YouTube, participó durante varios años en películas para adultos. Rose no ha escondido esa etapa: publicó videos en los que habló directamente sobre su antiguo empleo y sobre algunas de las experiencias que vivió durante ese periodo. Uno de esos testimonios, titulado Gross Things I Did for My Past Job Part 2, superó los cuatro millones de reproducciones.

Su canal comenzó con videos de belleza, consejos personales y relatos sobre su pasado. Con el tiempo incorporó contenidos sobre su matrimonio, embarazos, tratamientos de fertilidad, maternidad y vida familiar.

Rose ha explicado que revelar esa parte de su vida también la expuso a críticas y ataques en internet. Sin embargo, decidió hablar del tema en sus propios términos, en lugar de permitir que otras personas construyeran la historia únicamente a partir de sus antiguas películas.

Channon Rose en sus redes sociales oficiales.

VitalyzdTV: una participación antes de sus bromas virales

Vitaly Zdorovetskiy, conocido en internet como VitalyzdTV, se hizo famoso con bromas grabadas en espacios públicos, invasiones de eventos deportivos y videos creados para provocar reacciones entre desconocidos.

Poco después de cumplir 18 años participó en una escena para adultos producida por Bang Bros. Se trató de una aparición anterior al crecimiento de su canal, no de una carrera prolongada dentro de esa industria.

Su popularidad en YouTube creció en 2012 con videos como Miami Zombie Attack Prank!. Después publicó bromas, retos y grabaciones de sus irrupciones en partidos de futbol, basquetbol y otros encuentros transmitidos internacionalmente.

En años recientes, Vitaly trasladó parte de su actividad a plataformas de transmisiones en vivo. En abril de 2025 fue detenido en Filipinas después de grabar incidentes en los que molestó a trabajadores, conductores y personas que transitaban por espacios públicos. La Oficina de Inmigración filipina informó que fue transferido a custodia judicial mientras enfrentaba procesos locales.

Su caso es distinto al de otras personas de esta lista: la producción para adultos fue una participación aislada ocurrida antes de que construyera su carrera como creador de bromas.

VitalyzdTv, es un youtuber ruso, streamer provocador y creador de contenido en internet.

Zuzka Light: de Susana Spears a entrenadora en YouTube

Zuzana Light, conocida como Zuzka Light, nació en 1982 en la antigua Checoslovaquia y creció en Praga. En 2011 se trasladó a Estados Unidos para continuar su carrera como entrenadora y creadora de programas de ejercicio.

Antes de dedicarse al acondicionamiento físico trabajó como modelo y participó en producciones eróticas bajo el nombre de Susana Spears. Los registros disponibles la identifican como una antigua intérprete de películas para adultos, aunque una parte importante de su trabajo perteneció al llamado softcore, en el que no siempre se muestran actos sexuales explícitos.

Su reconocimiento en internet llegó mediante BodyRock.TV, proyecto que publicó rutinas breves para realizar en casa. Light señaló que los videos alcanzaron una gran difusión en YouTube y convirtieron la página en un negocio rentable. Después de separarse de Frederick Light, continuó con una plataforma propia de entrenamientos.

Actualmente concentra su trabajo en rutinas, programas de fuerza, movilidad y sesiones de ejercicio de corta duración. Su biografía oficial habla de su llegada a Estados Unidos y de su trayectoria en el acondicionamiento físico, aunque no menciona su etapa en producciones para adultos.

Zuzka Light, sesión fotográfica para el lanzamiento de su línea de trajes de baño Retro Lace Bikini en su plataforma oficial.

FunToys Collector: el canal de juguetes cuya identidad causó polémica

FunToys Collector Disney Toys Review fue uno de los canales más vistos durante el crecimiento de los videos de apertura de juguetes. Sus publicaciones mostraban manos abriendo huevos sorpresa, plastilinas, muñecas y productos de marcas como Disney, Mattel y Play-Doh.

La creadora evitaba aparecer frente a la cámara. Durante años, los espectadores solo conocieron su voz y sus manos. En 2015, distintos sitios y canales afirmaron que se trataba de Sandy Summers, una actriz brasileña que había participado en películas para adultos.

La identidad nunca fue confirmada públicamente por la responsable del canal. Por ello, no puede presentarse como un dato demostrado.

La historia se difundió cuando otros creadores compararon la voz de los videos con grabaciones atribuidas a Summers. Después, numerosos usuarios comenzaron a dejar comentarios sobre ese supuesto pasado en publicaciones dirigidas a un público infantil.

El canal redujo su actividad y dejó de ocupar el lugar que había tenido durante el auge de los videos de juguetes. Sin una declaración directa de la creadora o documentación adicional, la relación entre FunToys Collector y Sandy Summers debe considerarse una versión difundida por internet, no una identidad comprobada.

La modelo y actriz de origen brasileño, Sandy Summers.

Mia Khalifa: una carrera breve que continúa marcando su vida pública

Mia Khalifa nació en Beirut, Líbano, y se trasladó con su familia a Estados Unidos. Entró en la industria para adultos en octubre de 2014 y permaneció en ella durante aproximadamente tres meses.

Su nombre alcanzó una enorme difusión después de aparecer en una escena usando un hiyab. El video provocó críticas en distintos países, amenazas y una atención internacional que continuó incluso después de que dejó de grabar.

En una entrevista con la BBC, Khalifa explicó que su paso por la industria fue breve, pero que las grabaciones continuaron circulando durante años sin que pudiera controlar su imagen ni la manera en que era presentada ante el público.

Después trabajó como asistente legal y contable. Más adelante comenzó a publicar contenidos sobre deportes, comida, vida cotidiana y asuntos políticos. También condujo programas deportivos, transmitió en Twitch y abrió cuentas de suscripción para compartir material directamente con sus seguidores.

A diferencia de lo que afirmaban algunos perfiles antiguos, su carrera en películas para adultos no duró un año ni incluyó cerca de 30 producciones. Khalifa ha señalado que trabajó durante tres meses y participó en un número reducido de escenas. La cantidad exacta cambia según la forma en que cada base de datos cuenta las grabaciones y sus versiones.

También ha cuestionado las condiciones de contratación y la permanencia de los videos en internet. En entrevistas posteriores señaló que una decisión tomada a los 21 años continúa afectando su privacidad, sus relaciones laborales y la forma en que otras personas se dirigen a ella.

Mia Khalifa con un vestido de la marca palestino-jordana Trashy Clothing durante una campaña fotográfica de alta costura inspirada en entornos rurales.

¿Por qué algunas personas dejaron el contenido para adultos y llegaron a YouTube?

YouTube permitió que muchas personas construyeran una audiencia sin depender de productoras, canales de televisión o medios tradicionales. Para quienes habían trabajado en la industria para adultos, la plataforma ofrecía la posibilidad de hablar directamente con el público y publicar contenidos sobre otros intereses.

Channon Rose encontró una audiencia con videos de belleza y relatos personales. Zuzka Light convirtió sus rutinas de ejercicio en una plataforma de entrenamiento. Mia Khalifa aprovechó su presencia en redes para trabajar con contenidos deportivos y publicaciones sobre su vida. Vitaly alcanzó popularidad mediante bromas grabadas, mientras que FunToys Collector creció gracias a la apertura de juguetes sin mostrar el rostro de su creadora.

El paso de una industria a otra no eliminó las grabaciones anteriores. Los buscadores, las páginas de videos y las copias publicadas por terceros hicieron que ese material continuara apareciendo años después.

El derecho a cambiar de trabajo y la permanencia de los videos en internet

Trabajar en contenido para adultos no impide que una persona cambie de actividad. Tampoco significa que todos los participantes vivieran las mismas condiciones o que compartan una sola opinión sobre la industria.

Algunas personas hablan de su pasado sin arrepentimiento; otras han denunciado presiones, malas condiciones laborales o pérdida de control sobre su imagen. También hay quienes prefieren no referirse públicamente al tema.

El principal problema aparece cuando una grabación sigue circulando después de que su protagonista desea retirarla. Una vez que un video ha sido copiado y distribuido en distintos sitios, eliminarlo por completo puede ser muy difícil.

El caso de Mia Khalifa muestra esta situación con claridad: una carrera de pocos meses continúa definiendo gran parte de las búsquedas relacionadas con su nombre más de una década después. Channon Rose, en cambio, decidió publicar su propia versión de los hechos y responder mediante videos a las preguntas de sus seguidores.

Preguntas frecuentes sobre youtubers y contenido para adultos

¿Qué youtubers trabajaron en películas para adultos?

Channon Rose y Zuzka Light desarrollaron una parte de su trayectoria en producciones para adultos antes de concentrarse en YouTube. VitalyzdTV tuvo una participación aislada. Mia Khalifa dejó las películas para adultos y después trabajó como creadora e influencer.

¿Mia Khalifa tiene un canal de YouTube?

Sí. Mia Khalifa ha publicado videos y entrevistas en YouTube, aunque su mayor actividad se ha concentrado en Instagram, TikTok y otras plataformas.

¿Channon Rose ha hablado de su pasado?

Sí. Rose publicó varios videos en los que explicó sus experiencias dentro de la industria para adultos y las consecuencias personales de esa etapa.

¿Zuzka Light fue actriz de contenido para adultos?

Sí. Antes de dedicarse a los entrenamientos en internet participó en producciones eróticas bajo el nombre de Susana Spears.

¿VitalyzdTV tuvo una carrera en el cine para adultos?

No. Participó en una escena producida por Bang Bros poco después de cumplir 18 años, antes de alcanzar popularidad en YouTube.

¿La creadora de FunToys Collector era Sandy Summers?

Distintos medios difundieron esa versión, pero la persona responsable del canal nunca confirmó públicamente su identidad. Por eso debe tratarse como una información no comprobada.