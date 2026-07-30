Los perfiles de acero: versatilidad y resistencia para la construcción y el diseño
Los perfiles de acero se han consolidado como uno de los elementos más esenciales y versátiles en el sector de la construcción, gracias a su resistencia, adaptabilidad y sostenibilidad. Este material, transformado en perfilería para la construcción mediante laminación en frío, se utiliza tanto en voluminosas fachadas acristaladas como en todo tipo de puertas y ventanas de múltiples diseños y geometrías, gracias a sus excepcionales propiedades mecánicas.
De acuerdo con Jansen, una marca de referencia en el diseño y fabricación de puertas y ventanas de acero, los perfiles de acero destacan por ser un producto sostenible, reutilizable y eficiente energéticamente, consumiendo hasta 7 veces menos energía en su fabricación que otros materiales tales como el aluminio. Además, su durabilidad y capacidad para soportar grandes cargas lo convierten en la opción preferida en proyectos arquitectónicos de alta complejidad.
¿Por qué optar por perfiles de acero?
- Resistencia y funcionalidad: Los perfiles de acero son ideales para estructuras de gran tamaño y formas irregulares, ofreciendo un soporte robusto y una estética impecable.
- Adaptabilidad: Los fabricantes pueden personalizar estos perfiles para atender las necesidades específicas de proyectos emblemáticos.
- Sostenibilidad: Al estar compuestos de materiales abundantes y 100 % reutilizables, son una alternativa respetuosa con el medio ambiente.
- Diseño y estética: Las carpinterías de acero son las más esbeltas del mercado. Su flexibilidad, permite realizar cualquier diseño que el arquitecto imagine.
- Performance técnicos: Las propiedades inerciales, de conductividad térmica y acústica, proporcionan a los sistemas de acero un comportamiento técnico inigualable y unas características de aislamiento térmico, acústico y de estanqueidad frente al agua y al viento sin comparación.
- Seguridad: Los sistemas de Jansen son adaptables a soluciones resistentes al fuego, a la intrusión y a las balas. Todo ello con certificados obtenidos en los más prestigiosos laboratorios.
Una solución integral para ventanas y puertas
En el ámbito residencial y de oficinas, los perfiles de acero son clave para reforzar la seguridad y optimizar el diseño. Según Jansen, su tecnología de laminado en frío permite un control exhaustivo de la calidad, ofreciendo soluciones superiores que combinan estética, durabilidad y eficiencia.
Con más de un siglo de experiencia, Jansen cuenta con un equipo de expertos e instaladores homologados que asesoran a los clientes en cada paso del proceso, desde la elección del diseño y tipo de acristalamiento hasta la instalación final.
Acerca de Jansen
Jansen es un referente global en la fabricación de perfiles de acero para puertas y ventanas. Con más de 100 años de trayectoria, la marca se distingue por su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Para más información, visite www.jansen.com o contacte a nuestro equipo de profesionales.
Campaña Gestionada por Comunicare.
Redacción
Arturo Pliego Perez
Analista senior especializado en ingeniería de procesos y optimización de manufactura. Con una sólida trayectoria en el monitoreo de estándares de calidad y eficiencia operativa, colabora estratégicamente con Yaconic en la cobertura de innovación técnica, automatización y soluciones industriales avanzadas para los sectores de transformación y producción a gran escala.