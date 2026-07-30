Los perfiles de acero: versatilidad y resistencia para la construcción y el diseño

Los perfiles de acero se han consolidado como uno de los elementos más esenciales y versátiles en el sector de la construcción, gracias a su resistencia, adaptabilidad y sostenibilidad. Este material, transformado en perfilería para la construcción mediante laminación en frío, se utiliza tanto en voluminosas fachadas acristaladas como en todo tipo de puertas y ventanas de múltiples diseños y geometrías, gracias a sus excepcionales propiedades mecánicas.

De acuerdo con Jansen, una marca de referencia en el diseño y fabricación de puertas y ventanas de acero, los perfiles de acero destacan por ser un producto sostenible, reutilizable y eficiente energéticamente, consumiendo hasta 7 veces menos energía en su fabricación que otros materiales tales como el aluminio. Además, su durabilidad y capacidad para soportar grandes cargas lo convierten en la opción preferida en proyectos arquitectónicos de alta complejidad.

¿Por qué optar por perfiles de acero?

Resistencia y funcionalidad: Los perfiles de acero son ideales para estructuras de gran tamaño y formas irregulares, ofreciendo un soporte robusto y una estética impecable.

Los perfiles de acero son ideales para estructuras de gran tamaño y formas irregulares, ofreciendo un soporte robusto y una estética impecable. Adaptabilidad: Los fabricantes pueden personalizar estos perfiles para atender las necesidades específicas de proyectos emblemáticos.

Los fabricantes pueden personalizar estos perfiles para atender las necesidades específicas de proyectos emblemáticos. Sostenibilidad: Al estar compuestos de materiales abundantes y 100 % reutilizables, son una alternativa respetuosa con el medio ambiente.

Al estar compuestos de materiales abundantes y 100 % reutilizables, son una alternativa respetuosa con el medio ambiente. Diseño y estética: Las carpinterías de acero son las más esbeltas del mercado. Su flexibilidad, permite realizar cualquier diseño que el arquitecto imagine.

Las carpinterías de acero son las más esbeltas del mercado. Su flexibilidad, permite realizar cualquier diseño que el arquitecto imagine. Performance técnicos: Las propiedades inerciales, de conductividad térmica y acústica, proporcionan a los sistemas de acero un comportamiento técnico inigualable y unas características de aislamiento térmico, acústico y de estanqueidad frente al agua y al viento sin comparación.

Las propiedades inerciales, de conductividad térmica y acústica, proporcionan a los sistemas de acero un comportamiento técnico inigualable y unas características de aislamiento térmico, acústico y de estanqueidad frente al agua y al viento sin comparación. Seguridad: Los sistemas de Jansen son adaptables a soluciones resistentes al fuego, a la intrusión y a las balas. Todo ello con certificados obtenidos en los más prestigiosos laboratorios.

Una solución integral para ventanas y puertas

En el ámbito residencial y de oficinas, los perfiles de acero son clave para reforzar la seguridad y optimizar el diseño. Según Jansen, su tecnología de laminado en frío permite un control exhaustivo de la calidad, ofreciendo soluciones superiores que combinan estética, durabilidad y eficiencia.

Con más de un siglo de experiencia, Jansen cuenta con un equipo de expertos e instaladores homologados que asesoran a los clientes en cada paso del proceso, desde la elección del diseño y tipo de acristalamiento hasta la instalación final.

Acerca de Jansen

Jansen es un referente global en la fabricación de perfiles de acero para puertas y ventanas. Con más de 100 años de trayectoria, la marca se distingue por su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Para más información, visite www.jansen.com o contacte a nuestro equipo de profesionales.

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