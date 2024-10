Las exposiciones más polémicas en museos mexicanos

Tal parecería que todo lo que exhiben los museos son piezas cuidadosamente seleccionadas. Sin embargo, es un área que no está exenta de polémicas. En diversas ocasiones las muestras que a los ojos de curadores y directivos parecen buena idea, terminan en desastres.

De las exposiciones más controversiales han destacado desde montajes de músicos, amigos de los directores del museo y demás artistas con influencia económica. A continuación te compartimos un top con 6 escándalos que se han suscitado en los museos.

Damien Hirst y las fechas de sus obras

A tan solo unos días de que llegara por primera vez una exhibición de Damien Hirst a México, el artista entró en controversias. El diario inglés The Guardian, publicó una investigación donde señala que Hirst vendió más de mil obras bajo la fecha de 2016. Sin embargo, habría realizado en realidad dichas piezas años después, por lo tanto, los datos no coinciden.

Igualmente mencionaron una de las famosas esculturas azules, una de las cuales fue traída a México. Se trata de un tiburón dentro de un tanque lleno de formaldehído valuado en 8 millones de dólares. La pieza data de 1999, pero según el medio, es posible que en realidad se haya producido en 2017. Lo cual abrió un debate sobre la validez de las piezas.

El representante del estudio de Hirst indicó que eso ya es una “práctica habitual” del artista, pues argumenta que Damien Hirst fecha las obras concebidas en su mente hasta el año en que se materializa la idea.

Madonna en el Museo Fridah Kahlo

Durante su visita a México en abril de este año, Madonna se tomó el tiempo para visitar la Casa Azul de Frida Kahlo. Pues recordemos, que la reina del pop es admiradora de la pintora mexicana e incluso posee diversas obras de arte originales pintadas por la misma Kahlo.

Madona compartió una serie de fotografías que documentaron su paso por el museo. Las cuales provocaron indignación, debido a que la cantante se probó ropa, joyas y tocó artículos personales y fotografías antiguas de la surrealista mexicana. “Un Hermoso Recuerdo -visitar la casa familiar de mi Eterna Musa – Frida Kahlo. En la Ciudad de México Para mí fue mágico probarme su ropa y sus joyas, leer sus diarios y cartas y mirar fotografías que nunca había visto antes”, escribió.

Tras los reclamos de la audiencia, el Museo Frida Kahlo, se pronunció. “Es importante aclarar, que diferente a lo mencionado en algunos medios. Madonna por tiempos en su agenda, no logró visitar la Casa Azul en su reciente visita a México, sin embargo tuvimos la oportunidad que sus familiares y staff pudieran disfrutar del museo. Nos enorgullece que Madonna encuentre inspiración en Frida Kahlo y lo comparta en sus plataformas, lo que sin duda ayuda a difundir la riqueza de la cultura mexicana, y queremos precisar que la ropa, fotos y objetos que Madonna publicó en sus diferentes redes sociales, no pertenecen o forman parte de la colección de la Casa Azul”, explicaron.

Hasta la fecha el rumor señala que probablemente fue una colección privada la que visitó Madonna.

Mon Laferte con la obra “Gestos”

En 2020, Mon Laferte presentó su obra “Gestos” en el Museo de la Ciudad de México (MCM). Sin embargo la controversia surgió, debido a que diversas creadoras consideraron que la pintura de la cantante carecía de trayectoria para tener una exposición propia en dicho recinto.

Por su parte, autoridades del museo señalaron que Mon Laferte fue elegida por un comité curatorial del recinto. Estuvo conformada por 76 piezas que la artista realizó en 10 años, durante su residencia en la Ciudad de México. “No se cómo hablar sobre mi obra, pero en ella hay mucho de mis sentimientos, la forma en que observo la vida, también son críticas a la sociedad. También siento que mi pintura es muy divertida, me río cuando lo que estoy haciendo tiene un toque de humor negro”, dijo Mon Laferte.

Obras Falsas de Diego Rivera

A inicios de 2024, el periódico Excélsior publicó un reportaje en el que la gestora cultural y especialista en arte, Hilda Trujillo Soto, señaló que la exhibición “Hecho en México” tenía obras falsas. La muestra se presentó en el Museo Internacional del Barroco. Fue entonces que surgieron las críticas hacia la autora del proyecto, Anel Nochebuena, e incluso se solicitó una investigación y que se retirara.

La exhibición de ‘Hecho en México’, estuvo conformada por obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo y más artistas del Siglo de Oro mexicano. Sin embargo, el museo decidió dejarlas y Anel aseguró que tenía facturas y demás documentos que comprobaban la originalidad de las obras.

Ana Gallardo en el MUAC

Una de las polémicas más recientes es la obra de Ana Gallardo, “Extracto para un fracasado proyecto, 2011-2024″. La cual estuvo expuesta en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo (MUAC), no obstante, al ver el contenido de la pieza “Tembló acá un delirio”. El público y activistas denunciaron por revictimizar a las mujeres que residen en Casa Xochiquetzal, un albergue que brinda apoyo a trabajadoras sexuales de la tercera edad.

Ana Gallardo habría grabado en video y sin su consentimiento a una de estas mujeres. A quien eligió para su “proyecto”, pero como la mujer falleció la artista decidió mostrar este tipo de obra. La piez en específico es un breve video y un texto tallado en la pared que contiene frases como “allí viven viejas putas callejeras muy viejas”; “ella no quería eso de mi, quería que cuidara a Estela, una vieja puta y enferma”.

Tras reclamos y una manifestación de activistas en el MUAC, directivos del museo se reunieron con las responsables de Casa Xochiquetzal para llegar a un acuerdo. Finalmente la obra de Ana Gallardo acaba de ser retirada.

“Cast” en el Museo Tamayo

En mayo de 2024, el Museo Tamayo se vio envuelto en una fuerte polémica durante la inauguración de la exposición “Casts” de la artista Nina Beier. Ya que la exhibición incluyó un polémico performance que terminó viralizándose en redes sociales, pues decidieron hacerlo con animales vivos.

La obra se tituló Tragedy (2011), para la cual se utilizó un grupo de perros que permanecieron inmóviles sobre unos tapetes por 10 minutos mientras los asistentes al museo solamente los contemplaban. Rápidamente internautas y protectores de animales protestaron y acusaron a la artista por violencia animal.

El Tamayo publicó varios comunicados señalando que ningún perrito había sido lastimado, no obstante la Secretaría de Cultura solicitó al Museo no repetir dicha actividad. “En la Secretaría de Cultura respetamos los criterios de programación del Instituto Nacional de Bellas Artes y sus museos en favor de la libertad creativa. Sin embargo nunca estaremos de acuerdo en vulnerar los derechos de seres sintientes. Solicitamos al Museo Tamayo no repita el performance aludido”, finalizó.